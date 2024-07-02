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英國國家學術院院士理查柏克：應尊重多元知識價值

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

英國國家學術院（The British Academy）院士理查柏克（Richard Bourke）教授2日表示，不同的生活方式和知識體系都有其有效性，我們毋需解釋他們是否同等正確，我們應尊重多元知識價值且不放棄捍衛各種價值體系。

中研院第35次院士會議於6月30日至7月4日盛大召開，2日會議特別邀請英國國家學術院（The British Academy）院士理查柏克（Richard Bourke）教授發表主題演講。

中研院長廖俊智表示，今日透過理查柏克院士的分享，希望在面對全球關鍵議題之際，理性討論哲學論述及發展對人類文明的影響，落實中研院知識獨立與科學發展永續前行的願景。

理查柏克指出，西方哲學中的懷疑論其核心價值指稱「對於思想、衝突要達成客觀有效的控制是做不到的」，並提倡衝突比和平共存更好。對應於過去兩個世紀人類的政治衝突，理查柏克認為薩伊德所提出的東方主義論點有其侷限性。

理查柏克解釋，東方主義一詞將其對手視為他者，並透過相互對立的軸心來運作權力關係，是一種將東方獻祭給西方殖民理性的投射。理查柏克強調，他不認同研究學者是「權力」的代理人，因為社會發展的背後，仍有許多顯性和隱性的文化價值。

中研院 英國 院士

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