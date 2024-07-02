再傳捷報！台中機場捷運通過交通部審查 工期預估14年

台中市重大交通建設再傳捷報！台中機場捷運可行性研究2日通過交通部審查，台中市長盧秀燕表示，將持續爭取行政院核定。此案以台中國際機場為起點，終點鄰近霧峰區省諮議會，全長29.23公里，總經費1,396.35億元。

台中市交通局指出，台中機捷可行性研究計畫修正後，將盡速提報交通部呈轉行政院審議。若順利核定，接續啟動綜合規劃、用地取得、設計、發包等工程，距離完工估計需時14年。

交通部今天召開「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫審查委員會」第67次審查會議，宣布台中機場捷運(橘線)可行性研究計畫審查通過。

交通部附帶決議，請中市府於後續綜合規劃階段時，針對橘線重點轉乘站的介面處理，及藍橘線的過軌細節深入分析、妥善處理，並盡速依各委員意見修正後，報交通部轉呈行政院核定。

盧秀燕表示，感謝中央支持機場捷運計畫，這條捷運備受地方期待，隨著捷運綠線通車、藍線綜合規劃核定，加上台中機捷可行性研究通過交通部審查，未來台中捷運將構成雙十字軸線，完善大台中的軌道運輸服務，實現「捷運大台中」的願景。

今天的審查委員會，由交通部政務次長伍勝園主持，台中副市長黃國榮率領市府團隊出席，立法委員楊瓊瓔、黃健豪、廖偉翔等人也到場關心。

黃國榮表示，目前國內4座國際機場，僅剩台中機場沒有聯外捷運，市府積極推動機場捷運計畫，並以「台中機場2035年整體規劃」為上位計畫，台中機捷可行性研究後續獲行政院核定後，將盡快啟動規劃設計及後續工程。

台中機捷以台中市的門戶台中國際機場為起點，路線行經大雅市區、水湳經貿園區、一中商圈、台中車站、中興大學、台中軟體園區等地點，終點鄰近霧峰區省諮議會，路線全長29.23公里，共設26座車站，包括15座高架車站、11座地下車站。

交通局長葉昭甫指出，市府致力推動台中軌道路網，逐步提供完善的大眾運輸系統服務，繼今年1月「捷運藍線綜合規劃」、「捷運綠線延伸大坑、彰化可行性研究」陸續獲行政院核定後，台中機捷也有大幅進展。

他強調，市府將全力以赴加速建構中部民眾期待已久的交通重大建設，打造更便利、舒適、快捷的生活圈。 台中機場捷運(捷運橘線)路線示意。台中市政府提供

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