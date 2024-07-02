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太熱了開冷氣！午後瞬間用電達4118萬瓩再創新高

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台電官網顯示，今天最大供電能力4733萬瓩，備轉容量率為16.86%，備轉容量燈號亮綠燈，代表系統供電餘裕充足。圖／聯合報系資料照片
台電官網顯示，今天最大供電能力4733萬瓩，備轉容量率為16.86%，備轉容量燈號亮綠燈，代表系統供電餘裕充足。圖／聯合報系資料照片

2日北部午後降雨前濕度增加造成悶熱感，民眾增加使用空調、冷氣，推升整體用電量，今天下午1時52分瞬間用電達4118萬瓩，創下歷史新高。

今日午後瞬時負載不僅超越2022年7月22日的4074萬瓩，更已逼近台電原預估今年尖峰負載4119萬瓩。

台電官網顯示，今天最大供電能力4733萬瓩，備轉容量率為16.86%，備轉容量燈號亮綠燈，代表系統供電餘裕充足。

台電解釋，今天北部因氣候因素高溫炎熱，尤其在午後雷陣雨開始前，濕度偏高讓舒適度降低，民眾就會調整冷氣、設定溫度，間接推升整體用電量，不過還好只有北部下起雷陣雨，中南部的太陽光電發電情況良好，因此有足夠的電力可以支應。

歷年瞬時尖峰負載排名，第1名是今天的4118萬瓩，第2名為2022年7月22日的4074萬瓩，第3名是2022年7月25日的4066萬瓩，至於第4、5名皆發生在今年，分別是6月21日的4063萬瓩，以及6月28日的4057萬瓩。台電董座曾文生上周在立法院已預告，因為天氣炎熱，瞬時負載將會經常創高。

天氣愈發炎熱，核三1號機將在7月底依法除役，外界關注夏季供電情況。台電表示，已規劃由容量更大的豐德新機組替代，加上歲修機組回歸及再生能源，供電能力可滿足負載需求，預估7月全月日尖峰備轉容量率將保持10%。夜尖峰則以備轉容量280萬瓩作為準備，相當於3台核三1號機的裝置容量，夜尖峰備轉容量率維持7%。

供電 台電

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