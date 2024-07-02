中研院士質疑能源政策沒核能 鄭麗君：須負責任地使用

我國能源政策未提及納入核能的可能性近來引起各界諸多討論，行政院副院長鄭麗君2日表示，政府將推動第二次能源轉型，多元綠能為核心戰略，若要納入核能，台灣必須務實面對核廢料處理的難題，有核廢料解方，才能負責任地使用這樣的能源。

中研院1日至4日舉行第35次院士會議，今邀請鄭麗君擔任與談人，分享「走向民主永續之路—國家希望工程的治理願景」議題，並進行專題討論。

鄭麗君會中分享，台灣面對淨零治理及數位治理轉型的雙軸挑戰，在2050淨零轉型氣候變遷的威脅，這也是新賽局，未來將推動第二次能源轉型，希望確保供電穩定，也加速發展多元綠能及綠電多元媒合措施，除了深度節能，也布建儲能系統等。

針對現場中研院院士劉鴻文提問，政府施政藍圖中的能源政策未提到核能，希望鄭麗君可說明政府對於核能的立場。

鄭麗君表示，台灣現在面對最現實的問題，就是關於核廢料的處理，核一廠、核二廠都不是因為執照到期而停機，是因為沒有啟動核廢料貯存設施，核三廠即便要延役也必然要面對核廢料的處理，這是不管擁核或反核者都必須共同面對的問題，「必須有核廢料解方，才能負責任使用這樣的能源」。

鄭麗君表示，討論應該回歸理性、務實層面，所有多元意見都會在總統所召開的淨零轉型委員會中就能源議題充分討論。以核三廠為例，其執照到期必須專家審查、體檢，因此在核廢料以及核電廠安全的情況下再來討論是否使用核能才比較恰當。

鄭麗君指出，過去社會討論核能主要都從擁核、反核出發，但現在討論能源議題應該要有新的框架，關於核能應用，現實層面的議題就是必須處理核廢料，大家都樂觀期待若未來新科技發展，可徹底解決核廢料的問題，有更安全、沒有核廢料的發展，能源選項納入核電討論才會有基礎，也才能回歸理性務實討論。

鄭麗君多次強調，不論是擁核或反核立場，都必須面對核廢料處理的問題，這才是負責任的能源使用態度，總統所召開的淨零轉型委員會也會就能源議題充分討論。

鄭麗君也提到，面對2050淨零轉型，政府將提出第二次能源轉型，雖然現在能源配比中還是有6%的核能，但是未來多元綠能會是核心戰略並搭配深度節能、儲能及韌性電網。

商品推薦