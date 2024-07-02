快訊

傳蔡鎮宇擬買京城、安泰銀促整併 金管會：第一次聽聞

獨／王金平周五在高雄宴請百人 他曝這名大咖將出席：不知道會不會談選舉

酒駕案逆轉！大學生騎車對撞救護車慘死 檢抽「眼球液」還清白

蕭美琴見不動產業者 盼照顧年輕人居住平權需求

中央社／ 台北2日電

副總統蕭美琴今天接見不動產協進會代表，她說，期盼不動產產業不僅具備自由市場機制，同時也兼顧普及化，包括年輕人對居住平權的需求等方面，許多課題需要產官學界共同努力。

總統府發布新聞稿表示，蕭副總統下午在總統府接見「社團法人中華民國不動產協進會」。

副總統指出，國家整體發展中，面臨需要大家攜手共進的關鍵時期。過去，民眾對不動產的期待是堅固耐用，現在則同時要求美觀、環保、永續、淨零及減碳等。

蕭副總統說，以政府的角度而言，期盼不動產產業不僅具備自由市場機制，同時也兼顧普及化，包括年輕人對居住平權的需求等方面，許多課題需要產官學界共同努力。

她提到，不動產協進會理事長張麗莉即將在2026年擔任「世界不動產聯盟」（FIABCI）世界會長，在國際組織中扮演關鍵領導角色，真的不簡單。大家一直期待在世界「上架台灣」，希望百工百業都有更多國際交流的機會。

副總統表示，在台商往全世界投資與擴展，以及吸引外商來台投資的過程，都需要許多不動產服務，其他各種商業行為及模式，也需要不動產業界一起努力，共同促進國家整體經濟發展。

年輕人 機制 總統府

延伸閱讀

7/20奧運主題音樂會 新卡司有沈文程、徐展元

蕭美琴堂哥蕭文雄宣誓就職議員 彰化藍綠議員席次又生變

蕭美琴逛國際食品展 讚「嘉市好店館」業者活潑有創意

蕭美琴勉勵環境教育獲獎人：創造兼顧經濟與環境的台灣

相關新聞

太熱了開冷氣！午後瞬間用電達4118萬瓩再創新高

2日北部午後降雨前濕度增加造成悶熱感，民眾增加使用空調、冷氣，推升整體用電量，今天下午1時52分瞬間用電達4118萬瓩，...

中研院士質疑能源政策沒核能 鄭麗君：須負責任地使用

我國能源政策未提及納入核能的可能性近來引起各界諸多討論，行政院副院長鄭麗君2日表示，政府將推動第二次能源轉型，多元綠能為...

氣候變遷委員會首次會議時間、討論議題曝光

對於國家氣候變遷對策委員會開會時間，環境部長彭啟明2日指出，目前看來應該是在7月底召開，不過確切時間要等總統府發布。他也...

共享辦公室有熱潮3／商辦市場五大趨勢 科技業需求撐場下半年看好

央行本月13日理監事會除了祭出六波房市信用管制，也調升存款準備率0.25個百分點，不少人關心商用不動產走向。

共享辦公室有熱潮2／對沖基金、時尚品牌進駐 這家共享辦公室為何受外商青睞？

國際知名對沖基金上月落腳台北，這是該基金在亞太地區除了香港、新加坡、日本、雪梨之外的最新據點，也是全球最大共享辦公室供應商雷格斯（Regus)的新客戶，引起關注。

野村投信：預期美國9月降息1碼 不排除年底再一次

美國大選選戰氣氛日趨熱烈，兩黨候選人陸續提出政見，為下半年美國貨幣政策、經濟政策投下變數，野村投信投資長俞鼎基(Guy ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。