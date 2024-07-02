蕭美琴見不動產業者 盼照顧年輕人居住平權需求
副總統蕭美琴今天接見不動產協進會代表，她說，期盼不動產產業不僅具備自由市場機制，同時也兼顧普及化，包括年輕人對居住平權的需求等方面，許多課題需要產官學界共同努力。
總統府發布新聞稿表示，蕭副總統下午在總統府接見「社團法人中華民國不動產協進會」。
副總統指出，國家整體發展中，面臨需要大家攜手共進的關鍵時期。過去，民眾對不動產的期待是堅固耐用，現在則同時要求美觀、環保、永續、淨零及減碳等。
蕭副總統說，以政府的角度而言，期盼不動產產業不僅具備自由市場機制，同時也兼顧普及化，包括年輕人對居住平權的需求等方面，許多課題需要產官學界共同努力。
她提到，不動產協進會理事長張麗莉即將在2026年擔任「世界不動產聯盟」（FIABCI）世界會長，在國際組織中扮演關鍵領導角色，真的不簡單。大家一直期待在世界「上架台灣」，希望百工百業都有更多國際交流的機會。
副總統表示，在台商往全世界投資與擴展，以及吸引外商來台投資的過程，都需要許多不動產服務，其他各種商業行為及模式，也需要不動產業界一起努力，共同促進國家整體經濟發展。
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