怡和綠電超商攜手永豐銀行 簽訂綠電信託加速淨零碳排終極目標

怡和國際（7590）旗下轉投資怡和綠電超商2日與永豐銀行舉辦「綠電交易信託簽約儀式」，共同向淨零碳排永續家園目標邁進。

此次簽約儀式邀請國內諸多重量級知名太陽光電業者齊聚一堂，如加州電力集團暨中華民國太陽光電發電系統同業公會郭軒甫榮譽理事長、統益機電集團暨中華民國太陽光電發電系統同業公會林新寶首席副理事長等人，齊心研討綠電交易流程及簽定綠電交易信託機制，一同見證綠電產業邁向更安全透明的時代。

怡和綠電超商董事長朱文煌表示，綜觀綠電產業因氣候變遷帶來的影響已是個人、企業都需思考的議題，包括台灣在內，全球共有150多國宣示2050淨零碳排目標。面對淨零碳排議題之興起，企業無論是面臨來自供應鏈之減碳要求或自2023年10月起試行之歐盟「碳邊境調整機制」（CBAM），抑或是為達成自主減碳倡議及目標以實現企業社會責任，皆積極尋求各種可行之碳中和解決方案。

怡和綠電超商已具備完整提出各項碳中和解決方案，無論協助企業除投入能源監控管理或自行建置再生能源電站之外，透過綠電採購作為碳排扣抵，可謂最立即且有效益之減碳方式。

怡和綠電超商在欣雄與怡和等集團奧援下提供充足多元綠電供應，將協助各領域企業綠電轉供，持續提供更完善及更充足的購售電服務，透過綠電電費信託機制，不僅滿足綠電用戶的需求，同時降低發電業對於電費收入之風險，為綠電用戶及發電業者創造雙贏格局。

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