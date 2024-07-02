快訊

傳蔡鎮宇擬買京城、安泰銀促整併 金管會：第一次聽聞

獨／王金平周五在高雄宴請百人 他曝這名大咖將出席：不知道會不會談選舉

酒駕案逆轉！大學生騎車對撞救護車慘死 檢抽「眼球液」還清白

怡和綠電超商攜手永豐銀行 簽訂綠電信託加速淨零碳排終極目標

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
怡和綠電超商與永豐銀行舉辦「綠電交易信託簽約儀式」。圖／業者提供
怡和綠電超商與永豐銀行舉辦「綠電交易信託簽約儀式」。圖／業者提供

怡和國際（7590）旗下轉投資怡和綠電超商2日與永豐銀行舉辦「綠電交易信託簽約儀式」，共同向淨零碳排永續家園目標邁進。

此次簽約儀式邀請國內諸多重量級知名太陽光電業者齊聚一堂，如加州電力集團暨中華民國太陽光電發電系統同業公會郭軒甫榮譽理事長、統益機電集團暨中華民國太陽光電發電系統同業公會林新寶首席副理事長等人，齊心研討綠電交易流程及簽定綠電交易信託機制，一同見證綠電產業邁向更安全透明的時代。

怡和綠電超商董事長朱文煌表示，綜觀綠電產業因氣候變遷帶來的影響已是個人、企業都需思考的議題，包括台灣在內，全球共有150多國宣示2050淨零碳排目標。面對淨零碳排議題之興起，企業無論是面臨來自供應鏈之減碳要求或自2023年10月起試行之歐盟「碳邊境調整機制」（CBAM），抑或是為達成自主減碳倡議及目標以實現企業社會責任，皆積極尋求各種可行之碳中和解決方案。

怡和綠電超商已具備完整提出各項碳中和解決方案，無論協助企業除投入能源監控管理或自行建置再生能源電站之外，透過綠電採購作為碳排扣抵，可謂最立即且有效益之減碳方式。

怡和綠電超商在欣雄與怡和等集團奧援下提供充足多元綠電供應，將協助各領域企業綠電轉供，持續提供更完善及更充足的購售電服務，透過綠電電費信託機制，不僅滿足綠電用戶的需求，同時降低發電業對於電費收入之風險，為綠電用戶及發電業者創造雙贏格局。

太陽光電 綠電 超商

延伸閱讀

Google將來台投資太陽能電廠 模組三雄可望接大單

中美晶綠電業務報捷

全民權證／正崴 押寶四個月

童子賢：勿迷戀綠電尖峰數據 做 AI 靠光電需后羿不射日

相關新聞

太熱了開冷氣！午後瞬間用電達4118萬瓩再創新高

2日北部午後降雨前濕度增加造成悶熱感，民眾增加使用空調、冷氣，推升整體用電量，今天下午1時52分瞬間用電達4118萬瓩，...

中研院士質疑能源政策沒核能 鄭麗君：須負責任地使用

我國能源政策未提及納入核能的可能性近來引起各界諸多討論，行政院副院長鄭麗君2日表示，政府將推動第二次能源轉型，多元綠能為...

氣候變遷委員會首次會議時間、討論議題曝光

對於國家氣候變遷對策委員會開會時間，環境部長彭啟明2日指出，目前看來應該是在7月底召開，不過確切時間要等總統府發布。他也...

共享辦公室有熱潮3／商辦市場五大趨勢 科技業需求撐場下半年看好

央行本月13日理監事會除了祭出六波房市信用管制，也調升存款準備率0.25個百分點，不少人關心商用不動產走向。

共享辦公室有熱潮2／對沖基金、時尚品牌進駐 這家共享辦公室為何受外商青睞？

國際知名對沖基金上月落腳台北，這是該基金在亞太地區除了香港、新加坡、日本、雪梨之外的最新據點，也是全球最大共享辦公室供應商雷格斯（Regus)的新客戶，引起關注。

野村投信：預期美國9月降息1碼 不排除年底再一次

美國大選選戰氣氛日趨熱烈，兩黨候選人陸續提出政見，為下半年美國貨幣政策、經濟政策投下變數，野村投信投資長俞鼎基(Guy ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。