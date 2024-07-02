氣候變遷委員會首次會議時間、討論議題曝光

對於國家氣候變遷對策委員會開會時間，環境部長彭啟明2日指出，目前看來應該是在7月底召開，不過確切時間要等總統府發布。他也強調，該委員會首次會議內容將會主要討論台灣接下來要面對的氣候變遷衝擊，至於是否會有其他委員提案討論外界關心的核電廠延役與四接議題，委員會本身並沒設限，就看到時候委員們是否會提出討論。

賴總統日前宣布成立三大委員會，其中有關我國能源議題的國家氣候變遷對策委員會首次會議將在7月底召開，彭啟明今日也對外證實，不過他也說確切的開會時間要等總統府宣布，按照規劃，7月底召開第一次，10月底會召開第二次，依序推進。

彭啟明說，目前國家氣候變遷對策委員會分為七大主軸包含淨零路徑、綠能、減碳科技、綠色與數位雙軸轉型、永續綠生活、綠色金融、國土永續。不過賴總統對於輝達與氣象署合作的用AI做氣候預測相當感興趣，有望在7月中安排一次參訪。

提到首次會議談的主題，彭啟明說，應該還是圍繞在台灣未來2050-2100年的氣候變遷會面對的風暴是哪些，按這樣的趨勢來討論，第一次會議應該會是盤點整體國家未來要面臨的氣候變遷衝擊。當然未來也會從七大主軸來延伸出子議題，但首次會議還是會以大方向來進行論述。

至於是否會如外界說的，談論到有關核能與四接議題，彭啟明說，目前參與委員的名單還在確認中，賴總統也並未設限在會中不能提案討論，因此還是要看參與的委員是否有其他案件要在會中臨時提案。

彭啟明也說明，該委員會的所有委員都是義務職，他自己雖是執行秘書但也是義務職，該委員會比較傾向試相對尚未的智庫組織，搜集各界意見提供行政院參考，最終執行單位還是在行政院。

彭啟明強調，氣候變遷的議題相當廣泛，能源議題只是其中一環，他自己也正在整合氣象署與國科會相關資料中，針對未來氣候變遷對台灣的衝擊做出評估。

至於外界對於核電廠延役問題是否會提出討論，彭啟明說，和碩董事長童子賢先前都有對外提過一些論述，但他本人是否會在此次會議中提出不得而知，但就賴總統自己是沒有個人立場，賴總統的角色也比較像是一個棒球隊總教練，若以打棒球來比喻，他絕對不是說一局上半就要定生死，或定決策，而是會是一個有節奏，一局到九局之中來完成就可以，因此，在能源議題上一定也不會是一次就決定，必然是要經過充分溝通。

彭啟明也再度強調，對於核電廠延役議題，從童子賢納入委員會就可以看出賴總統並沒有設限此委員會的框架，任何看法意見都可以在這個委員會進行討論，且這個委員會就是諮詢的性質，主要還是廣納社會大眾的意見後，賴總統彙整大家意見給行政單位來做參考，並非就是直接由這個委員會來拍板決定政策走向。

對於四接的看法，彭啟明說，自己本身是環境部長，四接必須要送到環境部審查，都是要經過專業的審查的程序台灣還是相當尊重專業的，不管大家的意見如何，四接進到環評裡面，還是要環評委員來做專業的判斷，不是他一個人說了算。

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