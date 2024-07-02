野村投信：預期美國9月降息1碼 不排除年底再一次
美國大選選戰氣氛日趨熱烈，兩黨候選人陸續提出政見，為下半年美國貨幣政策、經濟政策投下變數，野村投信投資長俞鼎基(Guy Uding)表示，近期優於預期的通膨數據，加上美國薪資增速趨緩、房租漲幅下降，未來通膨可望緩步下降，預期聯準會將在9月降息1碼（0.25個百分點），不排除在12月又有再次降息的機會。
野村投信說明對第3季股債市的看法，第3季建議採取股債均衡配置，股市方面，受惠於良好的基本面支持，美股與台股迭創新高，持續正向看待中長期表現，若短期內出現回檔將是布局機會；債市方面，已反映聯準會降息延後與次數減少的預期，隨著降息趨勢確立，具有較高殖利率優勢的投資級債券、新興市場債券與非投資級債券值得加碼。
俞鼎基指出，受惠於全球貿易量提升與內部需求復甦，2024年亞洲區域經濟預估將持續緩步成長，特別看好台灣、印度與新加坡的成長潛力，中國與泰國可能較為落後。
投資風險方面，俞鼎基表示，包括美國總統大選以及原油價格變化，俞鼎基表示，若川普勝選，移民政策將成為焦點，至於川普揚言加大對中國大陸的打壓，是說說還是當真？目前還不得而知，因此也是風險因素之一，另外，原油價格變化將影響通膨能否降溫，考量中東的地緣政治風險，也不能小覷。
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