華邦電焦佑鈞：穩定供電是政府的責任

華邦電（2344）董事長焦佑鈞2日與媒體餐敘，論及缺電議題，他表示華邦電雖是用戶大戶，但和別人相比，用電還算普通而已，整體來說得考驗政府的智慧。

焦佑鈞指出，穩定供電是政府的責任，主要是經濟部的規劃，以個人來說，並不擔心此問題，至於是否支持台灣發展核能，焦佑鈞很堅定回答：「那是當然囉」，因為有助穩定台灣電力供應，他也支持核三廠延畢，所持理由是「能夠用的資產，就不要浪費。」

焦佑鈞進一步說，華邦電現在比較關注是擔心台灣綠電供應不足，綠電主要來源除了太陽能，還包括風電，因此這幾年他要求公司的幕僚盡可能買下可以買到的綠電。

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