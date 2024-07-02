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2%的通膨率警戒線 楊金龍：具有一定的靈活性

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
行政院長卓榮泰和央行總裁楊金龍上午出席立法院總質詢。記者曾吉松／攝影
行政院長卓榮泰和央行總裁楊金龍上午出席立法院總質詢。記者曾吉松／攝影

行政院長卓榮泰和央行總裁楊金龍上午出席立法院總質詢，立委林德福針對通膨問題和貧富差距現象向卓榮泰及央行總裁楊金龍提出通膨警戒線的設定以及政府如何應對物價波動和社會不平等問題。

楊金龍解釋，2%的通膨率是國際公認的警戒線，但對於台灣這樣的小型開放經濟體而言，這一數值具有一定的靈活性，實際上2%左右的通膨率是可接受的。

央行 楊金龍 通膨

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