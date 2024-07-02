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華邦電董座焦佑鈞：缺不缺電是政治問題
華邦電董事長焦佑鈞今日與媒體餐敘受訪時表示，華邦電雖是用戶大戶，但和別人相比，用電還算普通而已。對於被問到是否會擔心電力短缺，他說：「電力現在已經是政治問題，如果不考慮選票，台電就可以漲電價，它就不會虧錢，就能蓋新的電廠，就不會缺電了，但現在主要的問題是一般民眾既要不缺電，又要便宜的電。因此如果要問會不會擔心缺電的事，這得考驗政府的智慧。」
焦佑鈞表示，由於穩定供電是政府，尤其是經濟部要擔心的問題，他個人並不擔心。至於是否支持台灣發展核能，焦佑鈞很堅定的回答：「那是當然囉」，因為有助穩定台灣電力供應。他也支持核三廠延畢，焦佑鈞所持理由是「能夠用的資產，就不要浪費。」
不過焦佑鈞表示，華邦電現在比較關注是擔心台灣綠電供應不足，綠電主要來源除了太陽能，還包括風電，因此這幾年他要求華邦電幕僚儘可能買下可以買到的綠電。
此外，基於地緣政治考慮，華邦電也計畫將後段封測配合合作夥伴，可能另覓在馬來西亞建立封測據點，但初期以完成客戶驗證為主，尚無具體轉往海外的時間表。
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