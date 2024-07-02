全台9縣市都爭取設AI研發或算力中心 經長郭智輝這麼回應

經濟部長郭智輝2日在立法院受訪表示，全台大約有9個縣市都希望能夠設立AI數據研發中心或研發中心，他呼籲各縣市既然要AI廠來投資，希望各縣市都能協助台電發電計畫。

郭智輝陪同政院長卓榮泰出席立法院會，於會前接受媒體訪問時作上述表示。

郭智輝表示，他日前在美國訪問時提及，他去拜訪很多AI廠，大家會問電的問題。

郭智輝說，有很多縣市首長都歡迎AI廠商來投資，但有些電廠在他們的管轄範圍之內似乎都會有一些抗拒，就是電廠有碰到一些地方陳抗，經濟部也希望各縣市既然要AI廠來投資，希望也能協助讓台電能夠順利發電。

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