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川普當選可能性升高 台新首席經濟學家：賴政府應儘速研議對策

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台新金控首席經濟學家李鎮宇建議，賴政府應該儘速成立美國總統選舉對策委員會，研商因應之道。。 圖/本報資料照片【作者：本報，日期：2023-10-16，數位典藏序號：20170411000011071】
台新金控首席經濟學家李鎮宇建議，賴政府應該儘速成立美國總統選舉對策委員會，研商因應之道。。 圖/本報資料照片【作者：本報，日期：2023-10-16，數位典藏序號：20170411000011071】

川普贏得美國總統大選的可能性愈來愈高，由於川普的不可預期性也讓市場認為他當選之後市場風險一定升高，對此，台新金控首席經濟學家李鎮宇認為，川普雖然不好預測，但也並非不能預測，台灣不應該只消極從風險面看待，因為一旦可以正確預測，反而成為台灣巨大的機會。賴政府應該儘速成立美國總統選舉對策委員會，研商因應之道。

李鎮宇也認為，日本前首相安倍可說是全世界最了解川普的領袖，總統賴清德亦長期與安倍首相交情甚佳，政府不妨以安倍為師，為台灣在未來國際變局中找出最佳的策略。他強調，不論最後有沒有換掉拜登，大家都要開始正視川普回鍋的可能性，他並直言，台灣在過去八年每次美國總統選舉，舉國都暴露在過度表態的風險中：「一個穩健的政府應該要避免過度表態，且要正視所有可能的結果，並提出對應的政策。」

他指出，政府應該要開始正視川普當選的可能，並兵推當選之後所有可能的風險和機會，尤其他發現台灣很多投資人對川普看法「兩級化」，要不把川普看成救世主再臨，要不把川普看成對台灣巨大的風險，但他認為這兩種看法都過於武斷。

從川普過去的行為觀察，李鎮宇分析，可以確定的是，川普是一個精明的商人型政客，非常實際：「他完全知道美國實力的邊界！」也因此川普既會利用美國的國力當作槓桿，來推動他的國際政策，但也不會過度消耗美國的國力在不該消耗的國際事務上。

李鎮宇接著強調，比較可以確定的是，川普肯定會要求亞洲和歐洲的富裕盟友，為自身安全支付更多費用，這也使得台灣只要願意付錢，勢必可以取得更好的武器，接下來預期川普會將大部分注意力集中在北京，並專注於如何在避免軍事衝突和新冷戰的同時，與中國大陸競爭。

川普 李鎮宇 美國

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