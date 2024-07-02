國民黨團推核能延役 郭智輝：立院通過什麼就執行什麼

國民黨黨團推動核能延役法案，將於下周審查，經濟部長郭智輝上午在立法院答詢時表示，經濟部是執行單位，立院通過什麼就執行什麼。

核三廠一號機7月停機，進入除役階段，外界擔憂恐現電力缺口。國民黨團力推核能延役。郭智輝表示他尊重立法院決定。被問是否符合核安的標準或定義，他個人沒有標準或定義，經濟部是執行單位，執行確定的事情。經濟部在法律規範下，進行工作，所以立法院怎樣做決定就依決定行使。

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