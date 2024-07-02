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國民黨團推核能延役 郭智輝：立院通過什麼就執行什麼

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
立院院會今天進行分組質詢，行政院長卓榮泰（右）與經濟部長郭智輝（左）列席備詢，國民黨黨團推動核能延役法案，將於下周審查，經濟部長郭智輝上午在立法院答詢時表示，經濟部是執行單位，立院通過什麼就執行什麼。記者曾吉松／攝影
立院院會今天進行分組質詢，行政院長卓榮泰（右）與經濟部長郭智輝（左）列席備詢，國民黨黨團推動核能延役法案，將於下周審查，經濟部長郭智輝上午在立法院答詢時表示，經濟部是執行單位，立院通過什麼就執行什麼。記者曾吉松／攝影

國民黨黨團推動核能延役法案，將於下周審查，經濟部長郭智輝上午在立法院答詢時表示，經濟部是執行單位，立院通過什麼就執行什麼。

核三廠一號機7月停機，進入除役階段，外界擔憂恐現電力缺口。國民黨團力推核能延役。郭智輝表示他尊重立法院決定。被問是否符合核安的標準或定義，他個人沒有標準或定義，經濟部是執行單位，執行確定的事情。經濟部在法律規範下，進行工作，所以立法院怎樣做決定就依決定行使。

國民黨 立法院 經濟部

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