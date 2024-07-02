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鷹派言論延續 投資等級債淨流入擴大

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

在經濟數據拉回影響下，市場風險情緒受壓抑，致使風險債短線上陷入盤整。根據美銀引述EPFR統計顯示，上周截至6月26日，投資級維持淨流入且動能放大至18.4億美元、新興市場債轉為淨流入7.9億美元；非投資等級債持續淨流出。

根據美銀引述EPFR資料，統計截至 6 月 26 日當周，投資級企業債從前一周淨流入 16.8 億美元擴大至淨流入 18.4 億美元。美國非投資級債券基金由上周持續淨流出 、金額3.6 億美元；新興市場債基金由上周淨流出 5.1億美元，轉為淨流出7.9億美元 。

安聯投信表示，美國6月份消費者信心指數下降，只有12.5%受訪者預計未來六個月企業經營環境會改善，為2011年以來最低；在聯準會維持高利率影響下，美國多數經濟數據呈現放緩，第一季個人消費支出增幅被下修，5月份二手房簽約量指數意外跌至紀錄低點， 企業設備訂單創年內最大降幅。

安聯投信表示，經濟數據降溫，卻仍未能影響聯準會的鷹派論調，致使美國10年期公債殖利率近一周走升3個基準點至4.29%。受到聯準會官員淡化降息預期影響，風險債陷盤整區間。

安聯投信表示，考量政策逆風逐漸淡去，市場焦點有望重新轉向企業獲利和受益基本面韌性領域，但考量政策步調仍具有不確定性，可以複合資產作為核心部位掌握收益，以短年期債抗波動，搭配複合債把握息收和資本利得機會。

安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示，在基本情境假設下，預估美國經濟可望維持穩健成長。正面因子包含健康的勞動市場、穩定的消費力道、政府支出持續支持美國經濟、家計財富增加、製造業趨穩，升息尾聲、今明兩年企業獲利預期轉佳等。負面因子則為通膨壓力、貨幣政策偏緊、殖利率曲線倒掛、儲蓄下降、地緣政治風險等。

就非投資等級債而言，平均收益率仍具吸引力，下檔保護優於股票。整體再融資風險低，發債公司也持續致力於降低債務比重，因此整體信用體質仍佳。評估今年違約率大幅攀升機率較低，可望維持相對低點。就價值面而言，折價及較高的利息收入都帶來了資本利得空間及抵禦波動性的能力。

美國經濟

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