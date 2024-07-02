南韓奪新興亞股上半年吸金王 台股榮登漲勢王

美國總統辯論加上最新通膨數據公布後帶來的不確定性，市場氣氛轉趨觀望，美股主要指數上周表現相對疲軟。反觀新興亞股上周漲跌互見，以菲律賓表現最為亮眼，上漲4.1%；另從資金流向來看，外資上周買超印度15.1億美元最多，再者是南韓的3.5億美元，而台股、泰國、越南則都是賣超。

觀察2024年上半年資金流向，發現南韓吸金171.3億美元，位居新興亞股之冠，緊追在後是台股的43.8億美元、印度1.6億美元，而泰國、印尼、菲律賓、越南則呈現賣超；亞股表現以台股漲28.45%最強，其次是越南10.21%、印度9.40%，但泰國下跌8.11%最弱。

中信成長高股息（00934）經理人張圭慧表示，受惠於人工智慧等終端應用需求熱絡，帶動出口表現，國發會發布5月景氣燈號，連續二個月亮出代表「景氣趨熱」的黃紅燈，顯示國內景氣持續回溫，且下半年將進入電子旺季，供應鏈需求動能逐步復甦，有利企業營運增長。

張圭慧指出，近期加權指數創高後拉回修正，但隨著台灣經濟基本面尚稱穩健，大盤下檔有支撐，且科技創新應用持續火熱，為科技產業發展帶來新氣象，加上資金持續回流，長線趨勢仍為多頭，建議投資人可伺機布局受惠程度較高的ETF，有望卡位台股中長線漲升行情。

越股上周收1245.3點，較前一周下跌2.9%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越股近期表現較為震盪，第二季最後交易日承受獲利了結賣壓，加上越盾也存在部分貶值壓力，使季末交投較為清淡，惟市場看好下半年經濟復甦題材，可望拉動指數重回上行區間，後續可留意經濟數據、匯率走向。