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碳權交易辦法發布 最快9月首筆買賣

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
環境部昨發布碳權交易管理辦法，減量額度交易後由環境部移轉且限一次，並取消價格上下限。圖為高雄大林蒲石化工業區。本報資料照片
環境部昨發布碳權交易管理辦法，減量額度交易後由環境部移轉且限一次，並取消價格上下限。圖為高雄大林蒲石化工業區。本報資料照片

為建立我國公開透明的自願減量交易市場機制，環境部昨天發布「溫室氣體減量額度交易拍賣及移轉管理辦法」，八月十五日將正式實施，明定減量額度經過交易或拍賣後，由環境部移轉且移轉僅限一次，並取消價格上下限，讓國內碳權交易回歸市場機制的內容。預計國內第一筆減量額度（碳權）買賣，最快可於九月底在碳權交易所進行交易。

本次公告的「溫室氣體減量額度交易拍賣及移轉管理辦法」明定定價交易、協議交易及拍賣等三種方式，讓事業依其減量額度性質、銷售策略、利潤收益等考量，選擇最有利的方式進行。

減量額度以一公噸二氧化碳當量為單位，且每單位均有足供辨識其種類、專案類型及監測期間等資訊的編碼，確保減量額度從取得、交易或拍賣後移轉及使用註銷過程的效力，以避免發生各界擔憂的「漂綠」，且減量額度經交易或拍賣後，由環境部移轉，並僅限一次，確保市場穩定。

環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴表示，可參與減量額度交易或拍賣的賣方為已執行抵換專案、先期專案或自願減量專案並持有減量額度的事業單位；依「氣候法」規定用途如碳費繳交、環評增量抵換，或其他經環境部認可用途等的事業為買方，不開放給個人。

不過黃偉鳴指出，正式發布的辦法與預告版本，有三項差異。首先原條文賦予主管機關在必要時可訂定減量額度的交易上下限，但國外都在總量管制下才會訂定，台灣採自願減量，因此不納入該作法；其次，原本規定交易雙方都必須付成交總金額百分之五的手續費，最後改為買方負擔手續費，畢竟買方需要加強減碳責任，才購買減量額度，負擔手續費應該合理。第三，新增公司合併或整併時，後續減量額度歸戶的規範等。

台灣氣候行動網絡研究員林雨璇表示，擔心取消下限時，減量額度太便宜，導致企業轉向購買減量額度，因此希望減量額度的預期價格可高於碳費，至於買方負擔手續費部分，畢竟購買減量額度並不代表減碳責任結束，贊成變動。

環境權保障基金會專職律師呂冠輝表示，碳權交易和碳費會有所連動，假如繳交碳費和減量額度比較下相對便宜，企業自然就會選擇繳碳費，因此原本制定額度上下限的做法，對台灣以碳費為主的機制下，影響並不大。

環境部 碳費 額度

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