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3大政府基金 5月進帳逾1825億

聯合報／ 記者江睿智李柏澔／台北報導

全球金融市場回升，包括勞動基金國民年金保險基金，及公務人員退休撫卹基金等三大政府退休基金，截至今年五月底止收益數合計七四八四點四億元，五月單月進帳一八二五點五億元。

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，五月國際金融市場表現佳，除了債市與另類市場有小幅度修正回檔，台股的表現又優於海外股市，六月收益將持續增長，樂觀可期；在基本面優異、資金寬鬆、年底大選舉年等三大利多支持下，台美股市下半年持續往上。

勞動基金 國民年金保險 退休

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