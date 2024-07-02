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三大退休基金 前五月賺7,484億…6月將持續增長

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
勞動基金、國民年金保險基金及公務人員退休撫卹基金等三大政府退休基金，截至今年5月底止收益數合計7,484.4億元，5月單月進帳1,825.5億元，表現亮麗。 路透
勞動基金、國民年金保險基金及公務人員退休撫卹基金等三大政府退休基金，截至今年5月底止收益數合計7,484.4億元，5月單月進帳1,825.5億元，表現亮麗。 路透

因全球金融市場回升，包括勞動基金國民年金保險基金及公務人員退休撫卹基金等三大政府退休基金，截至今年5月底止收益數合計7,484.4億元，5月單月進帳1,825.5億元，表現亮麗。

勞動基金運用局昨（1）日公布勞動基金最新績效，截至今年5月底，勞動基金規模達6兆5,993.6億元，收益數為6,073.8億元，收益率9.99%，5月金融市場回穩上揚，單月收益進帳1,513.3億元。

其中，新制勞退基金規模為4兆3,265億元，收益數為4,119.3億元，收益率9.97%；舊制勞退基金規模為1兆480億元，收益數為1,003.3億元，收益率11.56%；勞保基金規模為9,990億元，收益數為893億元，收益率10.39%。

勞動部官員表示，政府今年撥補勞保1,300億元，分三批撥補，其中6月3日撥補700億元，將會反映在6月勞保基金規模。

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，5月國際金融市場表現佳，6月將延續上漲格局，除了債市與另類市場有小幅度修正回檔，台股的表現又優於海外股市，6月收益將持續增長，樂觀可期。

整體勞動基金近十年多（2014年至2024年5月）平均收益率為6.34%，國保基金近十年多（2014年至2024年5月）平均收益率為6.81%，長期投資績效穩健。

受衛福部委託管理的國民年金保險基金規模為5,680.2億元，前五月收益數為512.7億元，收益率為10.29%。

退撫基金截至今年5月，收益數897.9億元，規模達9,223.2億元，其中國內投資金額4,882.4億元，配置比率52.94%；國外投資金額4,340.8億元，配置比率47.06%。

展望未來，勞動基金運用局表示，部分主要國家陸續啟動降息循環但整體利率水準仍維持高檔，通膨數據亦尚待觀察，加上地緣政治衝突不斷，且適逢全球主要國家選舉年，皆為金融市場帶來紛擾。但劉麗茹指出，在基本面優異、資金寬鬆、年底選舉年等三利多支持下，台美股市下半年持續往上。

勞動基金 國民年金保險

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