三大退休基金 前五月賺7,484億…6月將持續增長

因全球金融市場回升，包括勞動基金、國民年金保險基金及公務人員退休撫卹基金等三大政府退休基金，截至今年5月底止收益數合計7,484.4億元，5月單月進帳1,825.5億元，表現亮麗。

勞動基金運用局昨（1）日公布勞動基金最新績效，截至今年5月底，勞動基金規模達6兆5,993.6億元，收益數為6,073.8億元，收益率9.99%，5月金融市場回穩上揚，單月收益進帳1,513.3億元。

其中，新制勞退基金規模為4兆3,265億元，收益數為4,119.3億元，收益率9.97%；舊制勞退基金規模為1兆480億元，收益數為1,003.3億元，收益率11.56%；勞保基金規模為9,990億元，收益數為893億元，收益率10.39%。

勞動部官員表示，政府今年撥補勞保1,300億元，分三批撥補，其中6月3日撥補700億元，將會反映在6月勞保基金規模。

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，5月國際金融市場表現佳，6月將延續上漲格局，除了債市與另類市場有小幅度修正回檔，台股的表現又優於海外股市，6月收益將持續增長，樂觀可期。

整體勞動基金近十年多（2014年至2024年5月）平均收益率為6.34%，國保基金近十年多（2014年至2024年5月）平均收益率為6.81%，長期投資績效穩健。

受衛福部委託管理的國民年金保險基金規模為5,680.2億元，前五月收益數為512.7億元，收益率為10.29%。

退撫基金截至今年5月，收益數897.9億元，規模達9,223.2億元，其中國內投資金額4,882.4億元，配置比率52.94%；國外投資金額4,340.8億元，配置比率47.06%。

展望未來，勞動基金運用局表示，部分主要國家陸續啟動降息循環但整體利率水準仍維持高檔，通膨數據亦尚待觀察，加上地緣政治衝突不斷，且適逢全球主要國家選舉年，皆為金融市場帶來紛擾。但劉麗茹指出，在基本面優異、資金寬鬆、年底選舉年等三利多支持下，台美股市下半年持續往上。

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