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碳交所交易唯一指定平台 防詐騙、漂綠
邁入碳有價時代，企業期待國內碳權交易趕緊上路，環境部在碳交易管理辦法中特別規範，唯一指定碳交所為交易平台，且碳權資訊將詳細揭露，杜絕假碳權、漂綠等問題。
為防止碳權交易成為最新詐騙手法，環境部委託碳交所設置國內碳權交易平台，且是「唯一指定」，供事業進行碳權交易或拍賣，並禁止一般民間單位提供平台從事碳權仲介、代銷或買賣業務，集中管理碳權買賣市場，強化交易安全、避免事業上當受騙。
也就是說，企業在台灣，只要遇到有民間單位私下兜售碳權，都將可能是詐騙；只有在碳交所從事交易，才能安心、安全買到合格的碳權。
此外近來國際嚴格檢視企業漂綠，企業也憂心買到的碳權不符自身需求。
對此，環境部在碳交易管理辦法中也明定，將詳細訂出碳權資訊，包括減量額度以1公噸二氧化碳當量為單位，且每單位均有足供辨識其種類、專案類型及監測期間等資訊編碼，確保碳權效力。
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