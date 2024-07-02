聽新聞
test
0:00 / 0:00

碳交所交易唯一指定平台 防詐騙、漂綠

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

邁入碳有價時代，企業期待國內碳權交易趕緊上路，環境部在碳交易管理辦法中特別規範，唯一指定碳交所為交易平台，且碳權資訊將詳細揭露，杜絕假碳權、漂綠等問題。

為防止碳權交易成為最新詐騙手法，環境部委託碳交所設置國內碳權交易平台，且是「唯一指定」，供事業進行碳權交易或拍賣，並禁止一般民間單位提供平台從事碳權仲介、代銷或買賣業務，集中管理碳權買賣市場，強化交易安全、避免事業上當受騙。

也就是說，企業在台灣，只要遇到有民間單位私下兜售碳權，都將可能是詐騙；只有在碳交所從事交易，才能安心、安全買到合格的碳權。

此外近來國際嚴格檢視企業漂綠，企業也憂心買到的碳權不符自身需求。

對此，環境部在碳交易管理辦法中也明定，將詳細訂出碳權資訊，包括減量額度以1公噸二氧化碳當量為單位，且每單位均有足供辨識其種類、專案類型及監測期間等資訊編碼，確保碳權效力。

詐騙

延伸閱讀

碳權交易管理辦法今發布 8月15日正式實施

碳交所首批綠碳上架 逾1萬噸來自巴拉圭植樹造林專案

雲豹能源漲不停！網樂觀曝「還會漲」：至少穩四年

碳抵換市場良莠不齊 號稱首個碳權保險應運而生

相關新聞

碳權交易辦法發布 最快9月首筆買賣

為建立我國公開透明的自願減量交易市場機制，環境部昨天發布「溫室氣體減量額度交易拍賣及移轉管理辦法」，八月十五日將正式實施...

傳產怎跟上AI 業者籲政策落地化

賴清德總統前天說未來最先進產業會往中南部移動，ＡＩ相關產業會到高雄，桃園市長張善政昨表示，AI產業鏈全世界無所不在，全台...

3大政府基金 5月進帳逾1825億

全球金融市場回升，包括勞動基金、國民年金保險基金，及公務人員退休撫卹基金等三大政府退休基金，截至今年五月底止收益數合計七...

中經院：6月PMI 53.7 連二月擴張…經濟持續復甦

中華經濟研究院昨（1）日發布今年6月台灣製造業採購經理人指數（PMI）53.7，為連二月擴張，廠商未來六個月展望指數則已...

環境部發布管理辦法…碳交易價格 官方不設限

國內碳權交易最快9月底上路，環境部昨（1）日發布碳權交易管理辦法，分為定價交易、協議交易、拍賣三種方式。另外一大亮點在於...

碳交所交易唯一指定平台 防詐騙、漂綠

邁入碳有價時代，企業期待國內碳權交易趕緊上路，環境部在碳交易管理辦法中特別規範，唯一指定碳交所為交易平台，且碳權資訊將詳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。