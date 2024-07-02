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環境部發布管理辦法…碳交易價格 官方不設限

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
環境部。聯合報系資料照
環境部。聯合報系資料照

國內碳權交易最快9月底上路，環境部昨（1）日發布碳權交易管理辦法，分為定價交易、協議交易、拍賣三種方式。另外一大亮點在於，環境部讓碳交易價格回歸市場機制，取消可由官方訂定價格上下限相關條款。

環境部去年底預告「溫室氣體減量額度交易拍賣及移轉管理辦法」，歷經半年多討論，昨日正式公告，預計今年8月15日上路。

氣候變遷署副署長黃偉鳴表示，法規生效前，氣候署將繼續準備國內碳權交易資訊系統等前置作業，待條文生效後，即可合法委託臺灣碳交所交易，完成委託後，碳交所也可啟動相關作業，預計最快9月底、最遲10月，就可在碳交所看到第一筆國內碳權的交易或拍賣。

根據辦法，碳交易的買方、賣方皆有限制對象，不開放個人從事買賣。買方為依氣候法規定，也就是包括繳交碳費、環評增量抵換等用途之事業單位；賣方為執行專案、取得碳權的企業。

此外，碳權經過交易或拍賣後，由環境部執行移轉且移轉僅限一次，以確保市場穩定。

環境部強調，為促使國內碳權交易、拍賣及使用註銷等過程能公開透明，便於公眾檢視事業的具體減量情形，並避免交易過程中出現炒作、涉及其他商業利益的操作或產生交易爭議等問題，管理辦法明定碳權在持有、交易或拍賣、成交及使用註銷等各個階段相關規範。

未來碳權有定價交易、協議交易及拍賣等三種方式，讓事業可選擇最有利方式進行；同時考量到這是自願市場，並非總量管制，環境部收起「看得見的手」，取消原先草案中訂定價格上下限的權力。

此外，為維護我國實質減量成效，環境部強調，溫管法上路前的「先期專案」，由於與現今國際對於碳權標準有一定程度落差，只能以「協議交易」方式買賣，且不會在碳交所交易或拍賣。

環境部表示，事業及各級政府取得的碳權，透過公開透明的交易市場，可提供其他事業扣抵碳費、抵換及相關環境聲明之用，建立碳權交易市場將有助於逐步落實我國碳定價制度，以達淨零轉型目標。

氣候變遷 環評

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