傳產怎跟上AI 業者籲政策落地化

賴清德總統前天說未來最先進產業會往中南部移動，ＡＩ相關產業會到高雄，桃園市長張善政昨表示，AI產業鏈全世界無所不在，全台都該普遍發展，「沒有中移或南移的問題」，還提到國際大廠美商威德新的資料中心下周將在龜山開幕。台北市長蔣萬安也說，就未來AI產業，北市是目前研究最適合、且條件最齊備的城市。

經濟部長郭智輝昨應邀與台南產業界座談「AI產業發展及政府如何協助企業轉型」，郭表示，AI產業應用公司、數據及研發中心等，未來可望設在台南，傳統產業也要跟上數位化發展。但有傳產業者當場反映，AI應用甚少在傳統產業落實，「很多人根本不知道如何跟上AI、跟上數位化」；郭說，政府會提供協助。

台南產業園區廠商協進會理事長葉寶鴻說，許多國家用台灣的半導體、AI技術，應用在工業4.0、5.0，反觀台灣沾沾自喜AI做得不錯，卻只有半導體、電子業不錯，傳產對AI很期待，卻也對這「未來感」很不落實，甚至看不到未來在何處，籲政策要「落地化」。

對於賴清德要將最先進產業往中南部移動，張善政昨參加桃園AI人才教育論壇活動時，AI產業鏈無所不在，台灣從北到南各有各的發揮空間，若講成一定會在台灣北部、中部、南部，無形中局限AI將來發展，太可惜。

蔣萬安昨也表示，任何產業的發展，政府除要重視區域均衡發展外，更重要也必須要有投資效益的評估，才能夠事半功倍。政府應針對各產業本身需求，究竟哪個城市具備最優條件，作為最適合發展的區域，就未來AI產業，北市是目前研究最適合、且條件最齊備的城市。

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