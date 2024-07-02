中經院：6月PMI 53.7 連二月擴張…經濟持續復甦

中華經濟研究院昨（1）日發布今年6月台灣製造業採購經理人指數（PMI）53.7，為連二月擴張，廠商未來六個月展望指數則已連五月擴張，中經院代理院長王健全表示，經濟復甦仍在正常軌道上運行。

中經院指出，台灣6月PMI自55.4回跌至53.7，王健全表示，指數微跌主因地緣政治風險再起，以及海運缺櫃問題再浮現，尤其地緣政治是下半年景氣復甦最大變數。

王健全表示，可喜的是，廠商未來六個月展望指數已連五月擴張，顯示經濟仍往正向方向前進；新增訂單與生產數量二指數也是連三月擴張，顯示經濟仍在穩步回溫中；過去表現較弱的電子暨機械設備產業指數也漸入佳境。

不過王健全說，目前仍存在產業不均衡復甦，例如AI、半導體、新能源相關產業表現較好，傳產仍面臨日圓貶值、中國大陸低價傾銷和取消海峽兩岸經濟合作框架協議（ECFA）部分關稅減讓等影響。

王健全建議政府，應將AI和半導體效益擴散至各領域，「吃硬（硬體）也要吃軟（軟體）」，廠商也應努力進行差異化，提高產品附加價值。

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