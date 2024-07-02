企業數位轉型 盼政府拉一把

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
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脫離疫情後，企業面臨嶄新的局勢，紛紛盤點轉型能力並採取行動。資誠第三年持續協助數發部數位產業署進行《2023臺灣企業數位轉型現況與需求調查》顯示，企業更慎選數位專案投資，有七成左右的企業期望透過數位轉型提升營運效率，較前一年增加兩倍，希望以快速因應變遷，保有競爭優勢。

這次調查主要探討企業如何加速落實人才、工具、資安、資源等四大面向規劃。例如企業開始引入多元訓練資源來培育人才，提升數位創新力；為因應數位化產生的巨量數據，有近三成企業更重視數據分析及數位專案管理能力，將數位技能列為發展重點；在工具選擇上，企業偏好中、高等數位工具，如客戶關係管理、雲端資料庫等，期望為營運帶來更高價值。

各產業面臨庫存壓力、缺人、高齡化等問題，採取的轉型策略不盡相同，例如轉型達到雙位數營收成長的高成效業者中，有四成服務業積極部署通路、強化客戶互動，更善用社群、行銷科技等強化購物體驗；有三成以上製造業將資源投入經營市場機會及人選素質提升；五成以上的農企業已打造新商模，突破既有供銷市場機制，帶來獲利契機。

資誠創新諮詢公司董事長盧志浩指出，六成企業仍將政府計劃補助款視為首選資源，而近五成企業表示，未來需要外部專家協助輔導。然而調查發現，近四成企業在轉型過程中，害怕投入的資金沒有預期的成效，同時不知轉型從何開始以及應強化哪些領域仍存疑慮。

企業可以依循報告內的「四步驟心法」，參考關鍵成效評估指標、轉型案例、轉型檢核表，找到轉型捷徑，縮短摸索時間。同時企業也可尋求政府資源找到合適工具，像是政府提供的台灣雲市集（TCloud）已上架3,000多種雲端工具，推動近6萬家次企業申請使用，更普及到2,000家次偏鄉企業，期盼企業善用對的資源，盡早找到轉型成功之鑰。

疫情 資誠 雲端

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