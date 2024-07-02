6月無薪假4,685人 三年低點

勞動部昨（1）日發布最新減班休息（無薪假）統計，目前有272家、4,685人實施無薪假，是近三年低點；亦較前一期減少減653人，主因是一家橡膠製品製造業者提前停止實施逾580人實施無薪假。

勞動部統計至6月底，有272家、4,685人實施無薪假，較前一期增10家，減653人。製造業仍是無薪假重災區，目前製造業有181家、3,886人實施無薪假，占全體無薪人數的八成二，若和前一期相較，家數增加九家，人數則減664人。

勞動部勞動條件及就業平等司專門委員李怡萱指出，在四大製造業中，這一期金屬機電業增加九家，人數則是減少75人，主要是小型廠商變動。

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