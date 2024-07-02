6月無薪假4,685人 三年低點

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
勞動部1日發布最新減班休息（無薪假）統計，目前有272家、4,685人實施無薪假，是近三年低點。 聯合報系資料照片
勞動部1日發布最新減班休息（無薪假）統計，目前有272家、4,685人實施無薪假，是近三年低點。 聯合報系資料照片

勞動部昨（1）日發布最新減班休息（無薪假）統計，目前有272家、4,685人實施無薪假，是近三年低點；亦較前一期減少減653人，主因是一家橡膠製品製造業者提前停止實施逾580人實施無薪假。

勞動部統計至6月底，有272家、4,685人實施無薪假，較前一期增10家，減653人。製造業仍是無薪假重災區，目前製造業有181家、3,886人實施無薪假，占全體無薪人數的八成二，若和前一期相較，家數增加九家，人數則減664人。

勞動部勞動條件及就業平等司專門委員李怡萱指出，在四大製造業中，這一期金屬機電業增加九家，人數則是減少75人，主要是小型廠商變動。

勞動部 無薪假 製造業

延伸閱讀

疫後缺工專案延長到年底 中彰投餐飲職缺逾500個

無薪假近3年新低 花蓮產業是否回溫仍視暑假人潮

疫情間懷孕留職停薪約18月 空服員獲賠薪資45萬

空姐懷孕被要求留職停薪 多加1但書成功向華航討薪水

相關新聞

傳產怎跟上AI 業者籲政策落地化

賴清德總統前天說未來最先進產業會往中南部移動，ＡＩ相關產業會到高雄，桃園市長張善政昨表示，AI產業鏈全世界無所不在，全台...

3大政府基金 5月進帳逾1825億

全球金融市場回升，包括勞動基金、國民年金保險基金，及公務人員退休撫卹基金等三大政府退休基金，截至今年五月底止收益數合計七...

中經院：6月PMI 53.7 連二月擴張…經濟持續復甦

中華經濟研究院昨（1）日發布今年6月台灣製造業採購經理人指數（PMI）53.7，為連二月擴張，廠商未來六個月展望指數則已...

環境部發布管理辦法…碳交易價格 官方不設限

國內碳權交易最快9月底上路，環境部昨（1）日發布碳權交易管理辦法，分為定價交易、協議交易、拍賣三種方式。另外一大亮點在於...

碳交所交易唯一指定平台 防詐騙、漂綠

邁入碳有價時代，企業期待國內碳權交易趕緊上路，環境部在碳交易管理辦法中特別規範，唯一指定碳交所為交易平台，且碳權資訊將詳...

產業導入生成式AI 邁步

由石化、醫療、電子業等跨領域業者合作的繁體中文專家模型「Project TAME」昨（1）日正式發表並免費供企業下載模型...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。