產業導入生成式AI 邁步

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

由石化、醫療、電子業等跨領域業者合作的繁體中文專家模型「Project TAME」昨（1）日正式發表並免費供企業下載模型訓練，以在地化文化及用語，協助台灣產業快速導入生成式AI落地應用。

這是電子業、石化業、醫療、法律等產業界提供專業領域的資料，用5,000億個字（token）訓練的語言模型，例如能精準解釋買東西「很盤」就是吃虧的意思，而Project TAME的考試成績，如台灣的大學學測、律師考試等，都超越GPT-4o、Gemini等其他語言模型。

「Project TAME」由長春集團、和碩聯合科技、長庚醫院、欣興電子等企業攜手台大資工、台大資管，與律果科技、亞太智能機器合作，以輝達（NVIDIA）超級電腦「Taipei-1」提供算力與算法、相關的訓練框架，開源語言模型採用Llama 3 8B、70B版本。

該模型利用多家企業提供領域專業資料進行訓練，是唯一擁有產業專業知識的繁體中文開源模型。參與訓練的台大博士班學生林彥廷指出，模型具有在地化的特色，避免以美國為主的意識形態、文化觀點，Project TAME甚至可精確回答買東西「很盤」就是吃虧的意思。

一般企業要從零開始訓練10億參數模型，約需耗資3.8億元、耗時576小時，但以Project TAME 700億參數模型，企業導入只需1,600萬元的成本、3.5小時（模型迭代一次）就能訓練企業內部資料，大幅降低導入成本及時間。

長春集團董事長林顯東表示，希望建立台灣文化的語言模型，為繁體中文使用者帶來更精準的本地AI應用，除提升用戶體驗，也將提升台灣在AI技術領域的競爭力，目前已開放各企業免費下載使用，長春集團內部已將「總裁講工安」做成資料庫可隨時生成教材，還可以AI預約會議室、做摘要。

律果科技表示，法律內容有很強的在地化需求，因此協助Project TAME加入台灣法律語料進行訓練，目前在台灣律師考試題目上，Project TAME分數均超過所有其他模型。欣興電子透過公司內部資料庫，把模型調校成內部專用的產業專家模型，預計未來可提供更符合公司內部作法的準確建議，提升工作效率。

AI 台大 欣興電子

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