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瞄準智慧醫療趨勢 經部辦理馬來西亞商機媒合會

中央社／ 台北1日電

馬來西亞積極投入推動智慧醫療產業，為協助業者拓展市場，經濟部與馬國產官攜手合作辦理台馬智慧醫療暨醫材市場線上論壇及媒合會，解析當地智慧醫療市場的法規、趨勢與政府資源等關鍵資訊，協助鏈結合作夥伴。

經濟部中小及新創企業署今天發布新聞稿表示，與馬來西亞企業與合作社發展部攜手合作，將於7月4日、7月11日共同辦理台馬智慧醫療暨醫材市場線上論壇及媒合會。

中企署表示，活動由7月4日的線上論壇展開序幕，馬國衛生部、貿工部、企業與合作社發展部以及衛福部食品藥物管理署、經濟部生醫推動小組、資誠聯合會計師事務所等專家與會，雙方將以在地深耕的專業角度，解析當地智慧醫療市場關鍵商情，包含產品上市重要規定與進口規範、市場趨勢、商機與政府資源，提供國內業者第一手資訊，提升布局當地市場成功機會。

線上商機媒合會7月11日登場，中企署表示，將協助雙方業者實際對接潛在合作夥伴，目前已洽邀馬國最大的醫材產業公會AMMI（Association of Malaysian Medical Industries）成員如UWHM、BACTIGUARD 等上市公司，及ZIWELL MEDICAL經銷代理商與會。

中企署指出，將依照企業需求安排一對一媒合，瞭解彼此供需，進而挖掘真正具有潛力的合作機會，促成更多訂單與合作機會。

中企署表示，每年與馬來西亞企業與合作社發展部舉辦官方會議，討論擇定對台馬雙邊中小企業有益的合作議題。由於馬來西亞政府重視醫材產業發展，投入預算推動醫療產業數位化、自動化，其智慧醫療市場具發展潛力，對台廠具有多元跨領域醫療應用解決方案亦有高度興趣，今年度選定智慧醫療暨醫材為主題，期助力中小企業進軍馬來西亞市場。

經濟部 衛福部 醫材 馬來西亞

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