美前總統尼克森逝世30周年 陳冲談美國保密50年文件

恰逢尼克森逝世卅周年，新世代金融基金會董事長陳冲今天談一份美國保密五十年的文件，他表示，什麼文件要保密五十年？到頭來居然說是黃粱一夢？這不是某人的論文，這是關乎全球縱橫捭闔的精彩戲碼，更是維護美國半世紀國運不衰的神奇籌碼。

陳冲指出，上周國際媒體先是風傳美國與沙烏地阿拉伯間的石油美元協議屆期未能展期，接著又說所傳不實，最新消息則是根本沒此協議，更妙的是八、九天下來，協議雙方居然都不置一詞。

他認為，這中間至少有三件事可以討論，其一，1974年美沙有無簽署石油美元協議？其二，該協議是否有五十年期限？如是，其三，期滿是否展期？依他過去五十年在金融界的觀察，前兩者答案應屬肯定，事屬敏感，如秘而不宣，也不奇怪（2016年時，曾任美國助理財政部長Parsky向Bloomberg透露，沙王費瑟要求絕對機密處理），真相容再旁敲側擊一番。

陳冲表示，一切要從美國「最偉大」的總統尼克森說起。台灣同胞對尼克森可能沒啥好感，但不能否認他與台灣淵源頗深：曾在副總統任內兩度來華訪問，穩定韓戰後局勢，離職後多次造訪台北，也賣了不少可樂。他認為，在國際金融經貿領域，尼克森有不少大手筆，從美國利益看，更是「務實的工作者」，居功厥偉，其後歷任總統均蒙其澤，最知名的事蹟當推震驚全球的Nixon shock。

陳冲進而分析，二次戰後1944年的布列登森林協議，確立美元國際準備貨幣的地位，吾人常說美國有印鈔的特權，其實特權來自協議中美國願接受35美元兌一盎司黃金的承諾，史稱exorbitant privilege（昂貴的特權）。以事後諸葛亮再參考近來金價，即知這是不可承受之重。1971年，美國占世界經濟產出已降至27%，持有黃金也由七成降為48%，不少國家擬議提出兌換黃金的請求，8月15日尼克森斷然單方宣布停止黃金兌換，此舉不僅得罪西方盟友，而且失信全球，然而美元霸主地位已固，從此印鈔票不必以黃金為代價（便宜的特權），而兩年後因贖罪日戰爭（Yom Kippur War）力挺以色列，冒犯阿拉伯世界，引發石油危機，加上本身財政問題，美國當然要思考險中求變。1972年開始尼克森改變對華政策，全力制俄，訪問無邦交的北京，結交新新盟友，成為必要的選擇，但也間接刺激了中國經濟的發展。

1974年7月正值美國遭逢財政能源雙重危機，陳冲指出，美國內通膨嚴重，當時財長Simon及助理部長Parsky銜命赴中東，修補與產油國關係，據Parsky事後透露，行前尼克森嚴肅指示，「no coming back empty-handed」，結果華爾街出身的Simon在四天旅程中，成功說服沙烏地王室。沙國原油均以美元報價，美國購買石油並提供軍事援助及裝備確保沙國安全，沙國則同意以油款美元回購美國公債，穩定美國債券市場。對美國而言，不但確保石油來源，而美元與原油緊密掛鉤，鞏固國際準備貨幣地位，美國國債也因完銷價格安定；至於沙國在伊朗／以色列環繞下的不安全感因此消弭，石油銷售價款也獲妥細安排，賓主自然盡歡。

有何證據？官方沒有承認，也沒否認，但陳冲表示，1974年6月9日，紐約時報頭版曾報導美沙簽署劃時代的軍事／經濟協議，新聞稿雖未提石油，但季辛吉表示嗣後要研簽若干約定，顯然這是七月以後各協定的基礎架構（Framework），所謂石油美元協議，自非空穴來風。

而五十年來美沙關係發展的跡象，也完全符合外界的揣測，加上美國主要媒體NYT、Bloomberg的報導，以及已依Freedom-of-Information Act取得的資料，基本上已達法律上「公眾週知之事實」的境界。何況傳聞的協議，必衍生美債的保管銀行，對華爾街乃至全球金融界言，應該都是公開的機密。最近半個月，各界對對石油美元協議之存在爭執不休，一向主張言論自由的美國媒體，不妨問問當年權傾一時現仍健在的Gerald Parsky助理部長，以他2016年直言的個性，答案自然揭曉。

至於市場關心協議有無展期，已不重要，觀察未來石油報價有無其他貨幣即可了解。至於安全協議，因北京斡旋，伊沙已復交，壓力大為減少；談到石油，因美國頁岩油量產，烏克蘭戰事、金磚國原油交易又加入攪局，供需情勢已沒有1974年嚴峻。說來似乎輕鬆，但也表示美元做為準備貨幣已逐步勢微，印鈔特權也漸受侵蝕，十年內美國總統必將要開始懷念尼克森。

至於去美元化？陳冲說，他突然想起六月初倫敦金融時報一篇專欄的題目，The big threat to dollar dominance is American dysfunction，美國自身政治與財政的失衡，日久頑生，才是美元衰敗之源，其他國家的反撲，短期要撼動美元，尚非易事。

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