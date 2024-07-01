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賺翻了！今年前5月三大政府退休基金大賺7484億元 6月會更賺

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
因全球金融市場回升，包括勞動基金、國民年金保險基金、及公務人員退休撫卹基金等三大政府退休基金，截至2024年5月底止收益數合計7,484.4億元。圖／本報系資料庫
因全球金融市場回升，包括勞動基金、國民年金保險基金、及公務人員退休撫卹基金等三大政府退休基金，截至2024年5月底止收益數合計7,484.4億元。圖／本報系資料庫

因全球金融市場回升，包括勞動基金國民年金保險基金、及公務人員退休撫卹基金等三大政府退休基金，截至2024年5月底止收益數合計7,484.4億元，5月單月進帳1,825.5億元，表現亮麗。

勞動基金運用局1日公布勞動基金最新績效，截至2024年5月底，勞動基金規模達6兆5,994億元，收益數為6,073.8億元，收益率9.99%，5月金融市場回穩上揚，單月收益進帳1,513.3億元。

其中，新制勞退基金規模為4兆3,265億元，收益數為4,119.3億元，收益率9.97%；舊制勞退基金規模為1兆480億元，收益數為1,003.3億元，收益率 11.56%；勞保基金規模為9,990億元，收益數為893億元，收益率10.39%。

勞動部官員表示，政府今年撥補勞保1,300億元，係分三批撥補，其中6月3日撥補700億元，將會反映在下月勞保基金規模。

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，5月國際金融市場表現佳，6月將延續上漲格局，除了債市與另類市場有小幅度修正回檔，台股的表現又優於海外股市，6月收益將持續增長，樂觀可期。

劉麗茹指出，在基本面優異、資金寬鬆、年底大選舉年等三大利多支持下，台美股市下半年持續往上。

受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為5,680.2億元，收益數為512.7億元，收益率為10.29%。

退撫基金截至2024年5月止，規模達9,223.2億元，其中國內投資金額為 4,882.4億元，配置比例為52.94%；國外投資金額為 4,340.8億元，配置比例為47.06%。

勞動基金 國民年金保險

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