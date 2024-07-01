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傳產景氣春燕來了？ 一家橡膠製品製造業者提前停止583人無薪假

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
勞動部1日發布最新減班休息（無薪假）統計，目前有272家、4,685人實施無薪假，創近三年新低。圖／本報資料照片
勞動部1日發布最新減班休息（無薪假）統計，目前有272家、4,685人實施無薪假，創近三年新低。圖／本報資料照片

傳產景氣春燕現蹤？勞動部1日發布最新減班休息（無薪假）統計，目前有272家、4,685人實施無薪假，創近三年新低；亦較上期減少減653人，主因是一家橡膠製品製造業者提前停止逾580人無薪假。

勞動部統計至6月底，有272家、4,685人實施無薪假，較上期增10家，減653人。製造業仍是無薪假重災區，目前製造業有181家、3,886人實施無薪假，占全體無薪人數的八成二，若和上期相較，家數增加9家，人數則減664人。

勞動部勞動條件及就業平等司專門委員李怡萱指出，在四大製造業中，這期金屬機電業增加9家，人數則減75人，主要是小型廠商變動。這期無薪假人數減少主因是在化學工業中，有一家橡膠製品製造業者因訂單回穩，約580多人提前停止實施減班休息。就勞動部了解，這家業者暫時未有再接續實施無薪假之規畫。

李怡萱表示，這期也是近3年來減班休息統計人數新低；相較於COVID-19疫情期間最高峰為2021年8月31日，當時實施人數高達5萬8,000多人，近期的確回穩許多。李怡萱表示，目前內需型產業大致穩定，而製造業則仍有部分受接單影響，須持續觀察。

李怡萱表示，目前國內無薪假情勢較特殊的是花蓮地區，包含運輸及倉儲業、住宿及餐飲業、藝術娛樂及休閒服務業（如沙灘車、農場等），總計仍有百餘人實施無薪假。

勞動部 景氣 無薪假 製造業 餐飲業

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