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水利署114年啟動荖濃溪防災韌性計畫 總經費18.8億元

中央社／ 台北1日電

行政院今天核定經濟部「荖濃溪防災韌性計畫」，水利署表示，執行期程民國114至118年，將推動荖濃溪上游河川野溪清疏、築堤蓄水及地下水補注工作，總經費新台幣18.839億元，盼提升荖濃溪防災韌性及蓄豐濟枯能力。

「荖濃溪防災韌性計畫」由經濟部水利署、農業部農村發展及水土保持署共同推動。

水利署透過新聞稿說明，荖濃溪上游自98年莫拉克颱風以來，集水區內誘發大規模崩塌及土石流等災害事件，造成河道淤積，影響通洪能力，於歷年颱風豪雨期間對河道護岸、橋梁及聯外道路等造成損害。

其中，台20線南橫公路明霸克露橋鋼便橋於112年卡努颱風被沖毀，導致交通中斷，嚴重影響當地部落居民生計及通行安全。

為提升荖濃溪上游防災韌性，水利署將透過深槽清疏及束水攻砂策略，加速河道自然排砂，逐步將荖濃溪上游的土砂帶至中下游河段，並配合疏濬工程將土砂運離河道，透過自然的方式加速去化上游土方。

此外，農村發展及水土保持署也將於玉穗溪、拉庫斯溪及寶來溪不安定河段，一併辦理野溪清疏，減低土砂對基礎設施的威脅。

同時，配合荖濃溪河道清疏工程，水利署將委託高雄市政府於既有灌溉圳路取水口附近，代辦築堤蓄水與整理導引水路工作，提高地表水利用率及補注高屏地區地下水，有助穩定圳路取水灌溉，疏濬施工期間則利用工區形成蓄水池來補注地下水，增加水資源利用效益。

水利署表示，「荖濃溪防災韌性計畫」目的在提升荖濃溪防災韌性及蓄豐濟枯能力，為當地居民和產業提供更加穩定的環境保障，並延續既有防洪設施效益，保護人民生命及財產、公共設施安全。

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