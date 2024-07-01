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中經院發布6月PMI回跌至53.7 下半年景氣復甦有變數

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
中華經濟研究院1日發布2024年6月台灣製造業採購經理人指數（PMI），指數從55.4回跌1.7至53.7，已連續二個月擴張。圖／本報資料照片
中華經濟研究院1日發布2024年6月台灣製造業採購經理人指數（PMI），指數從55.4回跌1.7至53.7，已連續二個月擴張。圖／本報資料照片

中華經濟研究院1日發布2024年6月台灣製造業採購經理人指數（PMI），指數從55.4回跌1.7至53.7，已連續二個月擴張，惟擴張趨緩。中經院代理院長王健全表示，目前經濟復甦仍在正常軌道上運行，地緣政治則是下半年景氣復甦的最大變數。

王健全指出，6月指數微跌主因是地緣政治風險再起及海運缺櫃問題再浮現，加上5月需求回補後價格陸續調漲，新增訂單與生產數量二指數，雖同步回跌4.6，但已連續三個月擴張，顯示經濟仍在穩步回溫中。不過，仍以短單、急單較多。

王健全還提到，可喜的是，廠商未來六個月展望指數已連續五個月擴張，顯示經濟仍往正向方向運行。還有過去較弱的電子暨機械設備產業指數有點弱後，但近期發現該產業跟AI半導體、重機電、智慧工廠等相關部分也慢慢漸入佳境。

至於製造業的不均衡復甦有好轉嗎？對此，王健全表示，還是存在，跟AI、半導體、新能源相關的產業表現較好，傳產還是面對日幣貶值和大陸低價傾銷和ECFA的影響。王健全建議政府政策應把AI和半導體的效益擴散到各個領域，「吃硬（硬體）也要吃軟（軟體）」，廠商也應努力進行差異化，提高產品的附加價值。

中經院副院長陳信宏則說，關於我國PMI接下來表現，除留意廠商的訂單是否可變長單外，國際PMI指數是否繼續往上走，以及AI擴散效果是否能持續發揮影響力都是觀察重點。至於我國製造業復甦，他認為「不悲觀，但會有波動」。

台灣永續供應協會理事長賴樹鑫表示，6月PMI仍呈現穩定成長的擴張現象，已揮別過去一年多以來的衰退，但全球製造業復甦力道還是受到通膨、高利率的衝擊，還有美中科技戰未解、地緣政治因素等困擾。

6月未季調的台灣非製造業經理人指數持續報佳音，已連續20個月擴張，指數續揚4.4至58.6，為2022年1月以來最快擴張速度。王健全提到，商業活動與訂單持續擴張，股市攀升近2,000點、零售通路618活動檔期、進入暑假、運價攀升，以及海運步入旺季，非製造業的商業活動與新增訂單指數雙雙來到60%以上擴張速度，商業活動更攀升至2022年1月以來最快擴張速度，未來展望指數也已連續二個月維持在60以上擴張速度，代表非製造業表現正向發展且熱絡。

AI PMI 半導體 製造業

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