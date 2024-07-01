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地緣政治、海運缺櫃問題浮現 6月製造業PMI回跌

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
貨櫃缺櫃危機再起，廠商又面臨成本提高壓力。圖／路透
貨櫃缺櫃危機再起，廠商又面臨成本提高壓力。圖／路透

中經院今天發布2024年6月經季節調整後之台灣製造業採購經理人指數（PMI）53.7%，已連續2個月擴張，惟擴張趨緩，PMI指數較5月回跌1.7個百分點。中經院指出，雖然製造業對未來展望持續樂觀，但地緣政治風險以及海運缺櫃問題浮現，6月新增訂單與生產皆同步呈現擴張速度趨緩。

中經院指出，五項PMI組成指標中，經季調之新增訂單、生產與人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間上升，四項都高於50.0%，但存貨持續緊縮，低於50.0%。

5月PMI大升6個百分點，主要來自新增訂單及生產指數大幅攀升，但6月新增訂單與生產指數雖呈現連續3個月擴張，但由於地緣政治風險再起及海運缺櫃問題再浮現，加上5月需求回補後價格陸續調漲，6月新增訂單與生產皆同步呈現擴張速度趨緩，兩指數同步回跌4.6個百分點至59.2%與56.4%；製造業之未完成訂單指數也中斷連續2個月擴張轉為緊縮，指數回跌5.5個百分點至46.5%。

從產業別來看，電子暨光學產業之新增訂單已連續4個月維持在60.0%以上擴張速度，但需求並未持續熱絡，仍偏向短急單形式，新增訂單指數回跌7.0個百分點至61.3%。

中經院指出，製造業的好轉陸續有部分設備與維修短急單開出，尤其反映在半導體、自動化、新能源等相關設備廠商訂單，電力機械設備產業之新增訂單已連續4個月擴張，指數續揚0.8個百分點至58.3%，為2021年8月以來最快擴張速度。生產指數亦同步躍升8.6個百分點至61.1%，為2022年2月以來最快擴張速度。

至於未來六個月展望，雖然6月製造業PMI維持擴張，且對未來景氣看法續偏樂觀，但未來六個月展望指數由2022年4月以來最快擴張速度（60.1%）微跌0.9個百分點至59.2%。

6月五大產業回報PMI擴張，各產業依擴張速度排序為食品暨紡織產業（58.5%）、化學暨生技醫療產業（54.7%）、電子暨光學產業（54.3%）、電力暨機械設備產業（54.2%）與基礎原物料產業（53.0%）。僅交通工具產業（47.0%）持續回報PMI為緊縮。

6月未經季節調整之台灣非製造業經理人指數（NMI）續揚4.4個百分點至58.6%，已連續20個月擴張，並創2022年1月以來最快擴張速度。

中經院指出，因商業活動與訂單持續擴張，股市攀升近2000點、零售通路618活動檔期、進入暑假、運價攀升以及海運步入旺季，非製造業之商業活動與新增訂單指數雙雙來到60.0%以上擴張速度，商業活動更攀升至2022年1月以來最快擴張速度。未來展望指數回跌2.1個百分點至61.5%，但已連續2個月維持在60.0%以上擴張速度。

PMI 半導體 生技 製造業

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