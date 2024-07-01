TPASS上路滿周年 上半年月票運量較去年下半年成長6%

全國規劃推動TPASS行政院通勤月票方案已有19個縣市上路實施，經公路局統計，自通勤月票推出至昨日(6月30日)止，全國累計已有約768.8萬人次加值購買公共運輸通勤月票方案，並累計有約5.74億人次使用通勤月票搭乘各類運具。

經公路局統計，在加值購買通勤月票人次部分，6月份全國約有60.5萬人次加值購買TPASS通勤月票方案(包括基北北桃約47.6萬人次、中彰投苗約2.3萬人次、南高屏約7.5萬人次、桃竹竹苗約1.9萬人次、東部3縣市約0.9萬人次、雲嘉嘉生活圈約0.3萬人次)。

在使用月票搭乘公共運輸人次部分，6月份全國約有4,848.0萬人次使用月票搭乘各類公共運具，包含臺鐵409.9萬人次(基北北桃生活圈226.1萬人次、中彰投苗生活圈46.1萬人次、南高屏生活圈75.8萬人次、桃竹竹苗生活圈48.5萬人次、東部3縣市9.0萬人次、雲嘉嘉生活圈4.3萬人次)、捷運(含輕軌)2,293.4萬人次(基北北桃生活圈1,989.8萬人次、中彰投苗生活圈103.8萬人次、南高屏生活圈194.0萬人次、桃竹竹苗生活圈5.8萬人次)。

公車(含市區公車及公路客運)1,884.1萬人次(基北北桃生活圈1,682.0萬人次、中彰投苗生活圈67.7萬人次、南高屏生活圈77.3萬人次、桃竹竹苗生活圈27.7萬人次、東部3縣市22.9萬人次、雲嘉嘉生活圈6.6萬人次)，以及其他運具(含公共自行車及渡輪)260.5萬人次(基北北桃生活圈174.0萬人次、中彰投苗生活圈21.2萬人次、南高屏生活圈51.7萬人次、桃竹竹苗生活圈12.5萬人次、雲嘉嘉生活圈1.1萬人次)。

TPASS月票自112年7月1日上路實施已滿周年，隨著全國各縣市陸續推動及民眾習慣的養成，TPASS通勤月票使用狀況持續穩定成長，經統計，2024年上半年共約2.96億人次使用月票搭乘公共運輸，較去年下半年TPASS運量成長6%；另「TPASS慶週年 乘車金大放送」活動已於2024年6月30日截止登錄，共有超過10萬人完成登錄，並將於7月16日抽出幸運得主，公路局除感謝民眾熱烈反應外，也呼籲民眾一起用行動來支持公共運輸及TPASS月票。有關公共運輸通勤月票相關資訊歡迎至TPASS行政院通勤月票專區及各生活圈月票資訊專區查詢。

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