卓揆推「創新驅動普惠大眾想法」 導入AI科技優化公部門

行政院長卓榮泰1日出席「113年全國戶政日活動頒獎表揚典禮」時表示，戶政單位是在第一線直接面對民眾的政府機關，而戶政工作更涉及全國人口的盤點與合理規劃，有助於整體國家政策的推動，因此他要感謝所有戶政人員與志工夥伴的付出。並強調，「行動創新AI內閣」自520上任後，持續在既有堅實的基礎上，推動「創新驅動，普惠大眾」的施政理念，積極導入AI科技至政府部門、公共領域之中，以優化整體作業流程，期能提供更多簡政便民的服務。

卓榮泰表示，很高興代表賴總統出席「全國戶政日」活動。戶政單位是在第一線直接面對民眾的政府機關，而戶政工作更涉及全國人口的盤點與合理規劃，透過戶政系統與其他政府資訊系統的縝密結合與資料勾稽，將有助於整體國家政策的推動。因此，院長特別藉由今日頒獎活動，代表全國人民感謝所有戶政人員與志工每一分一毫的付出，讓政府政策與公共建設能夠順利推動。

卓榮泰回想到，當年台北市政府將許多轄內機關服務櫃台高度降低，就獲得民眾高度滿意；而賴總統擔任行政院長任內，也曾提出政府內部資料應加強勾稽的建議，以減輕民眾四處奔波申辦各項服務的舟車勞頓之苦。

卓榮泰強調，許多簡政便民措施早已推動，但隨時代的改變、科技的進步，以及人際互動關係的轉變，行政團隊應做得更多，因此「行動創新AI內閣」自520上任後，持續在既有堅實的基礎上，推動「創新驅動，普惠大眾」的施政理念，積極導入AI科技至政府部門、公共領域之中，以優化整體作業流程，期能提供更多簡政便民的服務，讓人民在與政府機關往來過程中備受尊重，感受到政府的用心與誠意，同時也促進國內產業創新升級，使創新成果能夠進一步普惠社會大眾。

卓榮泰提到，近年政府積極推動「行動自然人憑證」服務，民眾透過手機或平板等行動裝置下載APP，註冊後免插卡，就能進行身分識別，相當便利。院長請相關單位做更周詳的政策研究，持續推廣該項措施，增進民眾使用率。此外，台灣現正面臨少子女化的國安問題，而戶政單位掌握全國人口資料，透過統計分析，將有助於政府研提更多獎勵生育與友善育兒的政策，以及政令宣傳與溝通，使我國少子女化對策計畫更為精進。

最後，卓榮泰再次感謝所有在第一線服務的戶政人員與志工夥伴，並期盼內政部持續帶領戶政機關，投入更多服務創新、導入更多科技應用、提供更優質便捷服務，也期勉戶政夥伴秉持為民服務的最高熱忱，掌握民眾需求、解決民眾問題，共同打造經濟繁榮、社會文明的國家。

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