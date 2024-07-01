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推動氫能車 吳東進宣布大台北瓦斯捐兩台共2000萬氫能車

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
大台北瓦斯董事長吳東進今日宣布北瓦將捐贈台北市政府兩台價值共2000萬的氫能車。記者朱漢崙/攝影
大台北瓦斯董事長吳東進今日宣布北瓦將捐贈台北市政府兩台價值共2000萬的氫能車。記者朱漢崙/攝影

帶頭推動氫能車，大台北瓦斯董事長吳東進今日宣布，北瓦將捐贈台北市政府兩台價值共2000萬的氫能車，包括一輛ID BUZZ電動勤務車與一輛電動救護車，以提升台北市消防局的緊急救護量能。

大台北瓦斯60週年慶活動現場一樓亦有展示這款氫能巴士，對此大台北瓦斯指出，氫能巴士是政府推動的綠能政策之一，這股「氫」風也從歐洲吹來台灣，氫能巴士車身搭載37.5公斤儲氫瓶，44kWh鋰電池組並採CCS2快充規格，透過60kWh氫燃料電池堆，加滿氫氣僅需10分鐘，續航力就可達到400公里，配合氫氣感應器及自動滅火裝置，多道防護程序更能確保乘客與駕駛的安全，行駛過程不排放二氧化碳等廢氣，僅排放水，不僅能降低碳排，更提供安靜與友善的運輸環境。

吳東進表示，回顧大台北瓦斯112年度營運，由於天然氣使用量及用戶數增加，台北市餐飲業規模更突破2千億元，帶動公司營收及毛利大幅成長，營業收入達34億7千萬元，稅後純益12億2千萬元，每股盈餘2.32元，較111年增加0.77元。今年配發1.2元現金股利，高於去年的1.1元，顯示公司穩健的經營與優良的財務狀況，未來也將繼續創造優良營運績效，並以守護工安，穩定供應為首要任務，也呼籲政府加速推行氫能關鍵戰略行動計畫，以及建置相關基礎設施，讓台灣迎頭趕上，躋身於國際氫能經濟行列。

在能源應用方面，借鏡日本已有50萬套以天然氣為原料的燃料電池設備，實現熱電共生（CHP），同步提供熱水及發電，供家庭不斷電使用。這些設備不僅可提高熱電使用效率至97%，還能降低50%的碳排放，是既節能又減碳的雙贏設備，大台北瓦斯將借鑒這些成功經驗，與瓦協成員推動相關技術在全台400萬瓦斯用戶的應用。

此外，今年新光醫院已完成碳排查，外購能源（電力）佔碳排量50.99%，導入瓦斯發電除了降低用電度數，同時也可以減少約6.7%碳排量，朝綠能減碳的目標跨進一大步。未來推廣到各個醫療院所，可以降低營運成本，幫助2050淨零排放的目標。

吳東進也指出，醫療院所不僅是碳排大戶也是用電大戶，台灣醫療院所的溫室氣體排放量佔全國總排放4.6%，高於全球平均的4.4%，新光醫院正評估建置1200KW瓦斯發電機，成本為5200萬。瓦斯發電可做為醫院用電基本負載使用，大幅降低電費支出；另外，發電機產生的熱能可提供做為空調主機的製冷來源並供應醫院中央空調系統，每年約可節省190萬度的用電量，節省電費支出約690萬元。 此外，瓦斯發電機所產生的餘熱經過轉換後，還可做為病房沐浴用水及鍋爐蒸氣的熱能來源，減少蒸氣鍋爐燃燒天然氣的用量，節省天然氣費用每年約200萬元。

吳東進 天然氣

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