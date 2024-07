台泥首次永續財報揭露 永續及綠色融資現金流入增308億

台泥(1101)1日發布最新永續報告書,並發布首份永續及氣候相關財務報告,報告中顯示台泥來自低碳水泥及混凝土產品、廢棄物處理服務、儲能及充電服務、再生能源交易之營業收入達458億元,占2023年營業收入41.94%,取得永續及綠色融資現金流入增加308億元。

台泥表示,這本永續報告書以多元、韌性、創新、成長之全球布局-跨五大洲、13市場、11產業及10大減碳增綠轉型策略,建構含綠量企業營運動能。今年全面提升永續資訊透明度,採國際產學研所引用之外部減碳影響力(Avoided Emissions)評估,以世界尺度量化台泥研發之低碳建材、新能源產品與服務之減碳效益,估至2030年可協同其他產業減少270萬噸二氧化碳當量;強化ESG與財務連結;同時依據聯合國反漂綠報告、科學基礎減碳目標SBT、ISO淨零指引及麻省理工學院En-ROADS等方法學,發布全新台泥全球水泥事業體2050淨零路徑圖。

台泥也提前接軌之國際永續財務準則(IFRS S1 S2),基於投資人關注之「氣候行動與淨零排放」、「綠色能源與儲能」以及「永續產品與服務」三大轉型計畫,發布首份永續及氣候相關財務報告,報告中顯示台泥來自低碳水泥及混凝土產品、廢棄物處理服務、儲能及充電服務、再生能源交易之營業收入達458億元,占2023年營業收入41.94%,取得永續及綠色融資現金流入增加308億,為企業內部營運模式及投資策略提供新的審視框架,讓利害關係人更具體理解台泥轉型的實際行動與效益。

「永續,對今天的台泥來說,是一個動詞,而且是現在進行式。」台泥董事長張安平強調:台泥主動承擔與回應社會需求,制定可追蹤、可核實且負責任的2025、2030、2050年短中長期目標。台泥於最新永續報告書中揭露,作為2020年大中華區首家承諾及設定科學基礎減碳目標的水泥業,2023年碳排放強度,較2016基準年下降8.1%,如實達標,台泥評估第一階段2020-2025年設定之SBT減碳目標應可順利達成,因此2024年台泥已重新以巴黎協定1.5度路徑,提交SBT下一階段目標,承諾2050達到淨零,並參與SBTi目標驗證先行測試計畫,定期回報與追蹤進度。另一方面台泥於最新報告書中也自主揭露聯合國關注較二氧化碳暖化程度高27.9倍(IPCC資料)的甲烷排放量。

從自我減碳到助人減碳,今年台泥永續報告書鏈結低碳建材、資源循環、綠能、儲能、充電服務、綠色物流等11項產業價值鏈,連結聯合國永續目標SDG,主動呼應聯合國之SDG中期檢視報告;台泥更關注轉型過程中之公正轉型議題,對內,設立碳學院及永續學習護照,並延伸至供應鏈,提供碳盤查與驗證輔導;對外,以台泥DAKA開放生態循環工廠為溝通場域,傳遞工業與城市永續發展共好精神,攜手當地師生及家庭推動和平減碳生活親子存摺計畫,共同提升減碳知識,一起生活轉型,此計畫獲選教育部SDG聯合國發展目標台灣實踐案例,成為國中小學教師永續教育教材。落實公正轉型,台泥內部也開設碳學院及永續課程,從員工延伸至供應商,攜手社區部落小學推動和平減碳親子存摺,亦成為教育部SDG永續行動教材。

台泥已將自然行動納入淨零策略中,自2016年起展開礦區生態系復育、和平港珊瑚營造計畫及世界少有之土壤碳匯與生物多樣性研究,2024年啟動森林碳匯調查,成為台灣首家大型建材業加入自然相關財務揭露TNFD Early Adopters,並獲國際自然組織Business for Nature認可,代表世界建材業成為It’s Now for NATURE自然策略夥伴。針對嚴重的外來種植物銀合歡,台泥與花蓮、宜蘭相關單位合作,將銀合歡經水泥窯協同處理成為零碳生質燃料,不僅減碳更維護生態系健康,落實自然為本解方NbS作為,期為全世界2030 自然正成長目標做出貢獻。

