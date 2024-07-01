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暑假旅遊商機飆升 momo富邦媒行李箱今年已狂銷16萬顆

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
旅遊商機持續飆升，加上暑假來臨，將再掀一波出遊潮。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影
旅遊商機持續飆升，加上暑假來臨，將再掀一波出遊潮。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影

旅遊商機持續飆升，加上暑假來臨，將再掀一波出遊潮。台灣線上零售業龍頭富邦媒旗下momo購物網分享，年初至今站上「行李箱」狂銷破16萬顆，堆疊起來超過300座台北101的高度。

帶領消費者掌握今夏旅行時尚，momo盤點2024年站上「十大人氣美型行李箱」，跟上年度最夯「柔和色調」風潮，以及新主流「1：9前開蓋」設計。鎖定夏季旅遊熱潮，momo於7月3日起至7月7日快閃《箱包狂購日》活動，集結eminent萬國通路、AMERICAN TOURISTER美國旅行者、CROWN皇冠、LOJEL等品牌，祭出近5,000件行李箱優惠5折起，再加碼滿額現折最高1,500與登記最高送20% mo幣活動！

美型行李箱不只是旅行必需品，更是個人風格的延伸。momo根據站上行李箱熱銷與新品觀察，搭上2024年「Pastel柔和色調」主流趨勢，今年夏季可以說是低彩度繽紛色的天下，蜜桃粉、珊瑚橘、嫩粉紫、薄荷綠、嬰兒藍、燕麥奶等顏色的行李箱攻佔社群版面，不僅帶來清新浪漫的視覺效果，不過份搶眼的特性也十分百搭，堪稱打卡「#機場ootd」最佳時尚配件。而講究低調的旅行家則青睞耐看的黑、白、銀灰色，輕鬆拿捏高冷時尚感。

momo進一步觀察發現，許多民眾會趁著出國大買戰利品與伴手禮，帶動站上「28吋以上大行李箱」熱銷，佔整體行李箱銷售佔比約55%；適合輕裝出國或國旅的登機箱、中型行李箱同樣出現熱購潮。在箱型款式上，除傳統行李箱與主打好裝的胖胖箱擁有一票愛用者，今年更掀起「1：9前開蓋」行李箱風潮，其特殊的比例能有效利用整箱深度，尺寸較長的戰利品也能完美收納，結合掀蓋設計則有利於小空間開箱收納，即便入住日韓精巧房型同樣能輕鬆展開行李箱。

momo

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