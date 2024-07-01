Google 宣布在台投資永鑫能源 建置1GW太陽能資產

Google宣布，與貝萊德氣候基礎設施投資事業體展開合作，在台灣協助推動 1GW（100萬瓩）的太陽能資產建置案，加速台灣電網轉型、邁向Google的全天候零碳目標。

Google資料中心能源全球負責人 Amanda Peterson Corio宣布，本次合作中，Google將為貝萊德氣候基礎設施投資事業體旗下的投資組合公司、台灣太陽能開發營運商永鑫能源（NGP）挹注資本投資 (capital investment)，促進該公司在台灣落實的大規模太陽能建置案。

Google台灣指出，在台灣，進口燃煤和天然氣等化石燃料占總發電量的近 85%。為了克服這些困難，企業可以在擬定提升再生能源供給量的新策略，以及透過推廣新興技術、讓區域電力系統實現完全脫碳等方面扮演重要角色。

經主管機關核准後，Google為永鑫能源所挹注的投資將成為該公司布建1GW 太陽能建置案的開發資本，促進這些專案的股權和債權融資。此外，Google將透過購電合約（PPA）從這項建置案中採購300MW（千瓩）的太陽能、獲取台灣再生能源憑證（T-REC），支援Google在台灣資料中心園區、Google Cloud雲端區域和辦公室營運的用電需求。

此外，透過本次合作案，Google可望向Google 在台灣的半導體供應商和製造商提供一部分的建置項目，幫助他們加速實現永續發展目標，同時降低Google的範疇3溫室氣體排放量（間接排放）。Google的範疇3足跡有很大一部分可追溯到為供應商和用戶提供電力的電網，這也是為什麼廣泛的脫碳策略、以及今天宣布的這類合作案，是Google 持續達成淨零目標的核心行動。

商品推薦