產業復甦不同調 5月製造業燈號續亮綠燈分數下滑

台經院今天公布5月製造業景氣燈號，雖然人工智慧（AI）需求持續火熱，但傳產復甦動能力有未逮，且部分廠商對未來展望保守，使得製造業景氣信號值分數下降，燈號則續為代表景氣持平的綠燈。

台經院表示，綜觀國際情勢，主要經濟體製造業復甦力道蹣跚，中國及美國製造業製造業採購經理人指數（PMI）下滑至緊縮區間，顯示全球製造業景氣呈現混沌未明。

台經院進一步分析國內製造業表現，雖然AI及高速運算等新興科技應用商機持續活絡，且在部分傳統庫存回補及AI與雲端產業需求暢旺帶動下，進出口及外銷訂單年增率維持為正成長，但增幅明顯收斂，影響需求、原物料投入面指標；部分製造業廠商則因預期國際油價及航運價格上漲，造成成本轉嫁壓力，看壞未來半年景氣者因此增加，影響經營環境面指標。

綜合之下，5月製造業景氣信號值為13.33分，較4月修正後的14.94分，減少1.61分，燈號續為代表景氣持平的綠燈。

台經院指出，AI、雲端產業需求續強，帶動相關訂單增加，在電腦、電子產品及光學製品業方面，出口及生產指數年增率續呈上揚，不過增幅雙雙縮小，5月電腦、電子產品及光學製品業的產業景氣燈號由代表繁榮的紅燈落至揚升的黃紅燈。

台經院分析，5月製造業景氣燈號連續第2個月亮出持平綠燈，但產業復甦不均，科技類產品生產、外銷訂單表現續強，大多數傳產生產則未回升至基期水準，復甦動能力有未逮，這將影響未來製造業整體表現。

觀察較低迷的產業別情況，金屬基本業便因中國產能過剩影響，產業景氣燈號續為衰退藍燈；橡塑膠製品方面，因中國中止部份產品關稅減讓，且中國產能增加抵銷部分需求，產業景氣燈號也從代表景氣持平的綠燈轉為低迷的黃藍燈。

展望未來，國際經濟環境充滿變數，台經院指出，美中及歐中在綠能產品的角力逐漸升溫，且地緣政治衝突及氣候變遷對全球物流所引發的貿易干擾以及中國產能過剩問題，均可能影響台灣製造業未來表現，須審慎關注。

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