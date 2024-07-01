廠商憂油價、運價雙漲 台經院5月製造業景氣信號值回落

台經院1日發布5月製造業景氣信號值為13.33分，較上月修正後之14.94減少1.61分，燈號續為代表景氣持平的綠燈。

台經院表示，受到世界主要經濟體製造業復甦力道蹣跚衝擊，又加上國內部分製造業廠商因預期國際油價及航運格價上漲，造成成本轉嫁壓力增加而看壞未來半年景氣者較上月增加，影響經營環境面指標。

台經院示警，5月製造業景氣燈號續為持平的綠燈，然因全球個別產業的復甦速度不均，科技類產品生產、外銷訂單表現續強，傳統產業生產因低基期及庫存回補需求增加，指數增幅回升，只是若與基期相比，大多數傳產生產仍未回升至基期水準，顯示傳產復甦動能力有未逮，此恐影響未來製造業整體表現。

根據台經院資料顯示，5月份不同產業燈號的消長觀察，衰退的藍燈比重由4月的16.12%增加至5月的20.96%；低迷的黃藍燈由15.93%增加至16.62%；持平的綠燈由26.09%增加至36.88%；揚升的黃紅燈由18.75%增加至20.47%，而繁榮的紅燈由23.10%減少至5.07%。

台經院指出，從細部產業來看，在紡織業方面，受惠於奧運商機，出口、外銷訂單年增率呈雙位數成長，惟歐美零售業景氣復甦緩慢，品牌商後續追單力道減弱，指標增幅皆較上月縮小，抵銷部分需求及原物料投入等指標表現，故5月紡織業景氣燈號由代表繁榮的紅燈轉為揚升的黃紅燈。在電腦、電子產品及光學製品業方面，AI、雲端產業需求續強，帶動相關訂單增加，出口及生產指數年增率續呈上揚，惟增幅亦皆較上月縮小，抵銷部分需求面及原物料投入面指標表現，故5月該產業景氣燈號由代表繁榮的紅燈轉為揚升的黃紅燈。

關於接下來製造業恢復情勢，台經院表示，歐盟已在6月啟動2019年以來首次降息，雖然境內服務通膨、能源價格及勞動力供應等仍待解決，可能影響歐洲央行後續貨幣政策；在美國方面，通膨壓力減緩，降息時間點不斷調整，高利率環境仍將抑制美國經濟表現，8月啟動對大陸電動車、太陽能電池等產品加徵關稅，歐盟也對中國電動車課徵反補貼關稅，美中及歐中在綠能產品的角力逐漸升溫，此外，地緣政治衝突及氣候變遷問題對全球物流所引發的貿易干擾以及大陸產能過剩問題，皆可能影響我國製造業未來表現，都是要持續觀察的重點。

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