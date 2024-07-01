Google投資永鑫能源 在台推動1GW太陽能建置案
Google今天宣布與貝萊德氣候基礎設施投資事業體展開合作，在台灣協助推動1GW（百萬瓩）的太陽能資產建置案，加速台灣電網轉型，邁向Google的全天候零碳目標。
Google資料中心能源全球負責人科理歐（AmandaPeterson Corio）在官方部落格發表文章說，數年前，Google設立了在2030年前使所有營運和價值鏈都達成淨零排放的目標，讓支持Google營運的所有電網轉為全天候採用無碳能源。
科理歐說，在本次合作中，Google將為貝萊德氣候基礎設施投資事業體旗下的投資組合公司、台灣太陽能開發營運商永鑫能源（NGP）挹注資本投資，促進該公司在台灣落實的大規模太陽能建置案。
科理歐表示，經主管機關核准後，Google為永鑫能源挹注的投資，將成為永鑫能源布建1GW太陽能建置案的開發資本，促進這些專案的股權和債權融資。
此外，Google也將透過購電合約，從這項建置案中採購高達300MW（千瓩）的太陽能、獲取台灣再生能源憑證（T-REC），以支援Google在台灣資料中心園區、Google Cloud雲端區域和辦公室營運的用電需求。
科理歐表示，透過本次合作案，也有望向Google在台灣的半導體供應商和製造商提供一部分的建置項目，幫助他們加速實現永續發展目標，同時降低Google的範疇三溫室氣體排放量（價值鏈中的間接排放）。
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