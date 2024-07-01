陸取消ECFA關稅減讓 台灣電路板協會估PCB影響有限

中國大陸國務院關稅稅則委員會於5月底公告第二批中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）部分產品關稅減讓清單，公告顯示將在6月15日起中止134個原產於台灣進口商品的關稅減讓。對於相關議題引發PCB產業界討論，業界認為在高階技術產品下台廠有不可替代性，台灣電路板協會（TPCA）也說，估對PCB產業族群影響有限，廠商加大力度開發高階產品。

TPCA分析，廠商若要避免長期訂單的流失，除了可藉由增加中國大陸甚至第三地的產能來因應之外，加大力度開發高階產品進而提升客戶黏著度亦是可行的方向，不過後者有賴於政府於政策面給予支持（如：研發與投資抵減）。134項目雖然僅是早收清單的一部份，即便本次未受到影響，但企業應藉此建立風險意識，提前因應。

TPCA列舉，潛在受影響的PCB供應鏈為銅箔、玻纖、膜類產品與黏合劑膠類等，而業者分別指出，先前已陸續投資泰國馬來西亞等地預計將陸續開出產能，且高階產品認證時間長，台廠具有不可替代性，就算關稅增加以個別客戶合約來看，先前報關若多以CIP方式簽訂合約由買方承擔目的地清關、關稅、稅收和運輸責任，或者台廠可依據客戶需求由大陸廠區或東南亞廠支援調度。

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