快訊

吳秀梅卸任…莊聲宏接食藥署長半年後退休？ 邱泰源：一天當三天用

超思購蛋扯出「亮采」 背後是天后級藝人指定整形醫師

日本暑假入關至少排2小時 機場人滿為患旅客能做何準備

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸取消ECFA關稅減讓 台灣電路板協會估PCB影響有限

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台灣電路板協會（TPCA）估對PCB產業族群影響有限。（本報系資料庫）
台灣電路板協會（TPCA）估對PCB產業族群影響有限。（本報系資料庫）

中國大陸國務院關稅稅則委員會於5月底公告第二批中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）部分產品關稅減讓清單，公告顯示將在6月15日起中止134個原產於台灣進口商品的關稅減讓。對於相關議題引發PCB產業界討論，業界認為在高階技術產品下台廠有不可替代性，台灣電路板協會（TPCA）也說，估對PCB產業族群影響有限，廠商加大力度開發高階產品。

TPCA分析，廠商若要避免長期訂單的流失，除了可藉由增加中國大陸甚至第三地的產能來因應之外，加大力度開發高階產品進而提升客戶黏著度亦是可行的方向，不過後者有賴於政府於政策面給予支持（如：研發與投資抵減）。134項目雖然僅是早收清單的一部份，即便本次未受到影響，但企業應藉此建立風險意識，提前因應。

TPCA列舉，潛在受影響的PCB供應鏈為銅箔、玻纖、膜類產品與黏合劑膠類等，而業者分別指出，先前已陸續投資泰國馬來西亞等地預計將陸續開出產能，且高階產品認證時間長，台廠具有不可替代性，就算關稅增加以個別客戶合約來看，先前報關若多以CIP方式簽訂合約由買方承擔目的地清關、關稅、稅收和運輸責任，或者台廠可依據客戶需求由大陸廠區或東南亞廠支援調度。

ECFA PCB 關稅

延伸閱讀

便宜又好用… 美聯邦明令禁止 地方照用中國製大疆無人機

蕭茲提汽車貿戰解方：中歐都徵15%關稅 歐盟批「幼稚、短視」

中讓利避貿戰只換來歐盟0.1%關稅調降？網民怒批侮辱、要祖國硬起來

FT：陸企轉進馬來西亞投資 條件是官方得確保免遭美國關稅

相關新聞

大賺錢！ 勞動基金今年前5月猛賺6,073.8億元、收益率9.99％

勞動基金運用局1日公布勞動基金最新績效，截至2024年5月底，勞動基金規模達6兆5,994億元，收益數為6,073.8億...

暑假旅遊商機飆升 momo富邦媒行李箱今年已狂銷16萬顆

旅遊商機持續飆升，加上暑假來臨，將再掀一波出遊潮。台灣線上零售業龍頭富邦媒旗下momo購物網分享，年初至今站上「行李箱」...

Google投資永鑫能源 在台推動1GW太陽能建置案

Google今天宣布與貝萊德氣候基礎設施投資事業體展開合作，在台灣協助推動1GW（百萬瓩）的太陽能資產建置案，加速台灣電...

廠商憂油價、運價雙漲 台經院5月製造業景氣信號值回落

台經院1日發布5月製造業景氣信號值為13.33分，較上月修正後之14.94減少1.61分，燈號續為代表景氣持平的綠燈。

石油美元協議未展期動搖美元地位？ 陳冲：衰敗源起於自身 他國難撼動

什麼文件要保密50年？到頭來居然說是黃粱一夢 ？行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，這不是某人的論文，這是關乎...

陸取消ECFA關稅減讓 台灣電路板協會估PCB影響有限

中國大陸國務院關稅稅則委員會於5月底公告第二批中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）部分產品關稅減讓清單，公告顯示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。