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傳產復甦動能力 5月製造業景氣減1.61分、連續兩個月亮綠燈

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
科技業生產增幅縮小，傳產回升有限，5月製造業景氣減1.61分，連續兩個月亮綠燈。圖/台經院提供
科技業生產增幅縮小，傳產回升有限，5月製造業景氣減1.61分，連續兩個月亮綠燈。圖/台經院提供

台經院今天發布5月製造業景氣燈號，全球製造業景氣呈現混沌未明，國內製造業生產指數受惠於AI及高速運算等新興科技應用商機持續活絡，以及基期偏低，年增率連續3個月正成長，惟增幅已較上月明顯縮小，5月製造業景氣信號值13.33分，較上月減少1.61分，燈號為代表景氣持平的綠燈，是連續兩個月綠燈。

台經院指出，5月主要經濟體製造業復甦力道蹣跚，歐盟及日本5月製造業採購經理人指數(PMI)皆較上月回升，中國及美國製造業PMI下滑至緊縮區間，顯示全球製造業景氣呈現混沌未明。

至於國內製造業方面，台經院分析，製造業生產指標受惠於AI及高速運算等新興科技應用商機持續活絡及基期偏低等因素，年增率呈現連續第3個月正成長，出口及外銷訂單在部分傳統庫存回補及AI與雲端產業需求暢旺帶動，進出口及外銷訂單年增率仍維持為正成長，惟增幅已較上月明顯縮小，影響需求、原物料投入面指標表現。

另台股在美國AI晶片龍頭財報亮眼帶動下，出現價量齊揚，然部分製造業廠商因預期國際油價及航運格價上漲，造成成本轉嫁壓力增加而看壞未來半年景氣者較上月增加，影響經營環境面指標，113年5月製造業景氣信號值為13.33分，較上月修正後之14.94減少1.61分，燈號續為代表景氣持平的綠燈。

就細部產業來看，台經院表示，紡織業受惠於奧運商機，出口、外銷訂單年增率呈雙位數成長，惟歐美零售業景氣復甦緩慢，品牌商後續追單力道減弱，指標增幅皆較上月縮小，抵銷部分需求及原物料投入等指標表現，5月本產業景氣燈號由代表繁榮的紅燈轉為揚升的黃紅燈。電腦、電子產品及光學製品業方面，AI、雲端產業需求續強，帶動相關訂單增加，出口及生產指數年增率續呈上揚，惟增幅皆較上月縮小，抵銷部分需求面及原物料投入面指標表現，5月本產業景氣燈號由代表繁榮的紅燈轉為揚升的黃紅燈。

整體來看，5月製造業景氣燈號續為持平的綠燈，然因全球個別產業的復甦速度不均，科技類產品生產、外銷訂單表現續強，傳統產業生產因低基期及庫存回補需求增加，指數增幅回升，若與基期相比，大多數傳產生產仍未回升至基期水準，顯示傳產復甦動能力有未逮，此恐影響未來製造業整體表現。

展望未來，台經院認為，歐盟已在6月啟動2019年以來首次降息，雖然境內服務通膨、能源價格及勞動力供應等仍待解決，可能影響歐洲央行後續貨幣政策；在美國方面，通膨壓力減緩，降息時間點不斷調整，高利率環境仍將抑制美國經濟表現，8月啟動對中國電動車、太陽能電池等產品加徵關稅，歐盟也對中國電動車課徵反補貼關稅，美中及歐中在綠能產品的角力逐漸升溫，此外，地緣政治衝突及氣候變遷問題對全球物流所引發的貿易干擾以及中國產能過剩問題，皆可能影響我國製造業未來表現，都是要持續觀察的重點。

景氣燈號 製造業

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