新制勞退基金前5月大賺4119.3億元 平均勞工每人分紅逾3.2萬元
勞工福氣啦！隨著全球金融市場走揚，新制勞退基金截至今年5月底，大賺4,119.3億元，收益率9.97%，以目前新制勞退1,272萬有效帳戶計算，平均每位分紅逾3.2萬元。
2023年度新制勞退基金績效佳，收益數為4,785.6億元，勞保局已於2024年3月4日完成收益分配並揭示於勞退個人專戶，逾50.4%勞工收益分配超過2萬元，更有25%勞工收益分配逾5萬元。
今年前5月新制勞退基金大賺4,119.3億元，光今年前5月就賺進了去年全年收益數的86%，除非下半年全球金融市場大反轉，預期2025年3月勞工分紅可期。呼籲勞工可以盡早自提，提好提滿，參與明年3月大分紅。
勞保局強調，勞退新制實際收益分配仍須視勞工個人帳戶累計金額、年資等因素分配，須以每名勞工勞退金在整體基金的貢獻程度而計算，因此每名勞工實際獲得收益數並不一樣。
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