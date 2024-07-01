新制勞退基金前5月大賺4119.3億元 平均勞工每人分紅逾3.2萬元

如果要為頭銜甚多的童子賢拍紀錄片，三個場景必然是關鍵：童年時期，當狂風暴雨、電閃雷鳴，開鐘表店的父親會領著他和兄弟姐妹們，在屋簷下數雷鳴、觀閃電；少年時期，他讀楊牧的詩、參加社團、辦起校刊，蹺課搭公車至胡適墓園、在印刷廠中嗅聞油墨香味；以及29歲的他離開宏碁，在長春路小公寓，創辦了世界知名的華碩。

2024-07-01 07:10