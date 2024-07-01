大賺錢！ 勞動基金今年前5月猛賺6,073.8億元、收益率9.99％

勞動基金運用局1日公布勞動基金最新績效，截至2024年5月底，勞動基金規模達6兆5,994億元，收益數為6,073.8億元，收益率9.99％，5月金融市場回穩上揚，單月收益進帳1,513.3億元。

其中，新制勞退基金規模為4兆3,265億元，收益數為4,119.3億元，收益率 9.97％；舊制勞退基金規模為1兆480億元，收益數為1,003.3億元，收益率 11.56％；勞保基金規模為9,990億元，收益數為893億元，收益率10.39％。

受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為5,680億元，收益數為512.7億元，收益率為10.29％。

整體勞動基金近10年多（2024年~2024年5月）平均收益率為6.34％，國保基金近10年多（2024年~2024年5月）平均收益率為6.81％，長期投資績效穩健。

展望未來，勞動基金運用局表示，部分主要國家陸續啟動降息循環但整體利率水準仍維持高檔，通膨數據亦尚待觀察，加上地緣政治衝突不斷，且適逢全球主要國家選舉年，皆為金融市場帶來紛擾。

今年5月主要金融市場回穩上揚，其中MSCI全球股票指數5月表現為4.06％，今年累計上漲 8.88％；台灣加權股價指數5月份表現為3.81％，今年累計上漲18.09％。

商品推薦