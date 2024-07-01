賴總統喊台灣平均發展 最先進產業移往中南部

賴總統昨（30）日出席高雄捷運岡山車站通車典禮時表示，他要讓台灣平均發展，並支持中南部發展，未來AI等相關產業會到高雄，最先進的產業會往中南部移動，高雄會後發先至。

賴總統表示，目前南科產值已超過竹科，這叫「後發先至」。過去數十年北部為台灣經濟發展做出重大貢獻，現在高雄將做為台灣的火車頭，拉著經濟繼續進步；賴總統也說，全面智慧化時代已經來了，AI等相關產業會陸續進駐高雄，最先進產業會往中南部移動，他身為總統要讓台灣平均發展、要支持中南部發展。

對於賴總統說法，新北市府發言人張愛晶表示，樂見全台灣不分區域共榮發展，也籲請中央勿因顏色、黨派，對任何城市有大小眼之分，更莫忘新北市「人口最多、人均統籌分配稅款卻最少」，希望中央以專業思維取代政治考量。

北市府副發言人李政軒說，希望中央以區域均衡發展精神，重視基北北桃超過900萬人、全台四成人口的迫切需求，不能讓首都圈發展慢下腳步，希望在推動台北邁向「人工智慧驅動的智慧城市」過程中，中央助力不會缺席。

桃園市長張善政說，輝達執行長黃仁勳日前訪台提到「43家台廠供應鏈」，桃園就占22家，且轄內大學眾多，具AI產業發展優勢，賴總統平衡南北發展的思考可理解，希望務實且整體考量，若忽視既有基礎，未能落實且強化桃園與整個桃竹苗科技廊道優勢，提升國家整體競爭力恐變成口號。

（記者潘奕言、林麗玉、葉德正、朱冠諭）

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