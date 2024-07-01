環境部更新「溫室氣體查驗指引」 明年實施
備戰碳費申報，環境部近期更新「溫室氣體查驗指引」，完善減碳法規，預計明年元旦起實施。其中增列小型與微型自願減量（碳權）專案，鼓勵減碳積少成多。
此外中小企業出現碳焦慮，部分機構開設多種減碳專班，外界誤以為結訓後就能成為法定查驗人員。為杜絕部分查驗機構所傳出的亂象，環境部更新溫室氣體查驗指引，也增加查驗機構相關倫理與管理規範。
依規定，查驗人員應先任職經環境部許可的查驗機構，並符合相關訓練、實績等查驗人員要求，向環境部提出申請並獲得認可後，才能取得查驗資格。此次查驗指引強調，查驗機構相關訓練只能訓練專業技能，不得對外宣稱可成為法定查驗人員；規定查驗者與受查驗者不得為關係企業，且查驗人員也不得與受查驗者的溫室氣體和製程數據產出重要人員有密切個人關係。
另外，針對專案型查驗案件也新增拆案原則、增列小型及微型自願減量專案規模定義等。
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