碳費每噸100元起徵 有聲音傳出

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

環境部將於5日召開第四次碳費費率審議會，不具名委員建議，既然環境部規劃逐年調升費率，不如就以目前最低每公噸100元起徵，不僅不會引發綠色通膨疑慮，也比收零元具指標意義。

環境部長彭啟明先前喊出，即使碳費零元也要趕緊上路，表達加速推動的決心。隨著碳費費率討論即將觸及費率數字，起徵價格究竟是產業界期待的每噸100元、環境部原先的估算數據300元、或是環團期待的500元，備受矚目。

有委員指出，依環境部規劃，碳費費率並非定額數字徵收到底，未來會逐步調升；也就是今年的碳費費率審議會將討論出初始費率，適用於正式起徵碳費的前兩年，也就是2024年、2025年， 而2026至2028年將調升費率，2029至2030年亦將再調升，並每年於費率審議會上檢討成效。

「如果要快點上路，初始費率不應該訂高、但也不該像部長說的訂在0元，而是要設法儘速啟動。」不具名委員認為，應從產業界可接受的每噸100元開始，或是略高於這個數字，讓台灣儘速進入碳有價時代。

彭啟明 通膨

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