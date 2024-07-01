環部周五開會可望觸及費率深水區 碳費審議一共識、四個爭點

環境部將於5日召開第四次碳費費率審議會，據了解，碳費委員間目前有一個共識、四個爭點，此次可望首度觸及費率深水區，同時也會提出不同費率情境下的減量成效及衝擊影響評估。

截至目前為止，碳費審議進展不大，唯一共識是，產官學、環保團體都希望碳費機制能夠儘早上路，除此之外，對於初始費率、免徵額度、優惠機制、碳權扣減比率等爭點，各方意見仍在拔河。

碳費審議會自今年3月至今已召開三次，不只環境部與環團期盼加速腳步，隨著歐盟碳邊境調整機制（CBAM）將進入第二階段，產業界也期待國內制度能趕緊明確化，以利因應，「早上路、早安心」是目前碳費討論的最大交集。

碳費制度一共識四爭點 圖／經濟日報提供

四大爭點中，碳費初始費率是會議「場外喊價」的最大戰場。然而產業界與環保團體期待不一，不易收斂意見。環境部在此次會議中將提出各種情境下的衝擊評估，費率底牌是否會因此曝光，受到外界關注。

其次，對於碳費免徵額度，環境部草案是訂在2.5萬噸，但環團強烈主張，應全面取消免徵額；第三，也呼籲調整對高碳洩漏風險產業優惠，不宜減免減過頭。

台灣氣候行動網絡等環團日前在行政院前抗爭時，曾估算出將鋼鐵、水泥、石化視為高碳洩漏風險產業，將導致約4,700萬噸排放量不須承擔任何成本，造成235億元的碳費損失。

第四，針對碳權抵碳費，產業界期盼擴大抵減範圍，希望納入先期抵換方案、以及逐步加大碳權抵換比率以鼓勵減碳；環團卻認為，子法對於碳抵換機制設計，給予企業10%到15%的碳權抵換，高於新加坡、南韓的5%，恐讓企業得以轉嫁減碳責任。

環境部表示，針對收費排放量計算已依照「碳費收費辦法」草案完成預告。在收費排放量計算部分，環境部參考歐盟及南韓、新加坡等國家，以部分免費核配或免稅額等作法，在收費辦法中針對具有高碳洩漏風險的產業，在取得經中央主管機關核定的自主減量計畫前提下，可分三期給予不同之碳洩漏風險係數值做為調整收費排放量之用，考量適用碳洩漏風險係數值進行排放量調整的高碳洩漏風險行業，對於同業間不公平競爭之問題已有適當處理，因此規定不再重複扣除起徵門檻2.5萬公噸二氧化碳當量。